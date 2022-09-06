Украина может объявить обязательную эвакуацию с территорий вокруг ЗАЭС, - Верещук
Обязательную эвакуацию могут объявить с территорий вокруг Запорожской АЭС, поскольку ситуация на станции становится более напряженной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Минреинтеграции Ирины Верещук в эфире телемарафона.
Верещук отметила, что если решение об обязательной эвакуации с территории вокруг ЗАЭС будет принято, то она безусловно состоится.
"Мы ждем решения ОВА, у них есть специальные комиссии. Это касается отдельных районов Харьковской и Запорожской областей. Что касается ЗАЭС - если решение будет принято, то эвакуация будет", - отметила она.
Напомним, ранее сообщалось, что в течение последних дней отмечается тенденция, что жители оккупированного Энергодара пытаются выехать на подконтрольную территорию Украины.
Мы писали, что российские войска продолжают интенсивно обстреливать территории вокруг Запорожской атомной электростанции. В связи с чем один из реакторов был отключен от сети.
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