Украина может объявить обязательную эвакуацию с территорий вокруг ЗАЭС, - Верещук

Обязательную эвакуацию могут объявить с территорий вокруг Запорожской АЭС, поскольку ситуация на станции становится более напряженной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Минреинтеграции Ирины Верещук в эфире телемарафона.

Верещук отметила, что если решение об обязательной эвакуации с территории вокруг ЗАЭС будет принято, то она безусловно состоится.

"Мы ждем решения ОВА, у них есть специальные комиссии. Это касается отдельных районов Харьковской и Запорожской областей. Что касается ЗАЭС - если решение будет принято, то эвакуация будет", - отметила она.