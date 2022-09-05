Энергоатом опроверг потерю контроля над уровнем радиации на ЗАЭС

В Энергоатоме отреагировали на многочисленные сообщения в некоторых Telegram-каналах относительно потери контроля над уровнем радиации на Запорожской АЭС и заявили, что это фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Энергоатома .

Причиной этого называют непродолжительный сбой интернет-связи. Таким образом, в Энергоатоме подтвердили, что информация о потере контроля над уровнем радиации на ЗАЭС не соответствует действительности.

"Данные измерений радиационного фона, вероятно, не поступали в Центр прогнозирования последствий радиационных аварий Укргидрометцентра лишь определенное время утром", - говорится в сообщении.

Напомним, что российские войска последние несколько дней восстановили интенсивные обстрелы территории вокруг Запорожской атомной электростанции. За это от сети был отключен шестой энергоблок.

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