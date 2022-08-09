Эвакуация из Запорожья: будут ли массово вывозить людей

На данный момент нет причин для массовой эвакуации людей из Запорожья. Город информирует жителей о поведении в случае возникновения чрезвычайной ситуации в качестве превентивных мер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева .

Он отметил, что по городу начали распространяться панические слухи об эвакуации людей из Запорожья.

"Сразу хочу вас успокоить - на сегодня причин для массовой эвакуации горожан нет. Действительно, на днях мы начали информационную кампанию по разъяснению правил поведения населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе и при эвакуации. Однако в настоящее время это лишь превентивные меры", - написал Куртев.

Он отметил, что в условиях полномасштабной агрессии России против Украины такими знаниями должен обладать каждый житель страны.

Также Куртев добавил, что Запорожье надежно укреплено несколькими линиями обороны.

"Мощные фортификационные сооружения и профессиональная работа украинских защитников и защитниц делают наш город настоящей крепостью", - написал он.