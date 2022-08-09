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Евакуація із Запоріжжя: чи будуть масово вивозити людей

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Запоріжжя, Вівторок 09 серпня 2022 20:46
Евакуація із Запоріжжя: чи будуть масово вивозити людей Ілюстративне фото: наразі немає причин для масової евакуації людей із Запоріжжя (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Наразі немає причин для масової евакуації людей із Запоріжжя. Місто інформує жителів про поведінку у разі виникнення надзвичайної ситуації у якості превентивних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

Він зазначив, що містом почали ширитися панічні чутки про евакуацію людей із Запоріжжя.

"Одразу хочу вас заспокоїти - на сьогодні причин для масової евакуації містян немає. Дійсно, днями ми розпочали інформаційну кампанію щодо роз’яснення правил поведінки населення у разі виникнення надзвичайної ситуації, у тому числі й при евакуації. Однак на цей час це лише превентивні заходи", - написав Куртєв.

Він зазначив, що в умовах повномасштабної агресії Росії проти України такими знаннями має володіти кожен мешканець країни.

Також Куртєв додав, що Запоріжжя надійно укріплене кількома лініями оборони.

"Потужні фортифікаційні споруди та професійна робота українських захисників і захисниць роблять наше місто справжньою фортецею", - написав він.

Нагадаємо, 5 серпня окупанти двічі обстріляли територію Запорізької АЕС. Три снаряди влучили біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор.

Наступного дня обстріли ЗАЕС продовжилися. Тоді поранення отримав працівник станції, його госпіталізували.

В "Енергоатомі" повідомили, що окупанти обстрілами ЗАЕС хочуть повністю знеструмити південь України.

Навіщо Кремль вдався до ядерного шантажу України і з якими ризиками це пов'язано - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Запоріжжя евакуація
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