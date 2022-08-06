Россияне обстреливают Запорожскую АЭС, чтобы обесточить юг Украины, - Энергоатом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Энергоатома.

Отмечается, что такими действиями россияне перешли к сценарию разрушений, создания ядерной и радиационной аварии на ЗАЭС. Поэтому, по мнению Энергоатома, обстрелы станции, с высокой вероятностью, продолжатся.

"Помешать этому могут слаженные действия организаций безопасности, в частности ООН, МАГАТЭ и WANO, а также постоянное давление на Россию со стороны международного сообщества для вывода военных из крупнейшего в Европе ядерного объекта и его полной демилитаризации. Необходимо вернуть ЗАЭС статус мирного гражданского объекта, которым она была до российского вторжения", - настаивают в Энергоатоме.

Отмечается, что если этого не сделать сейчас, РФ реализует свой план по превращению ЗАЭС в "военную базу ядерных террористов".

"Этому сейчас способствуют активные действия представителей Росатома, которые находятся на станции и координируют специальную программу по отрезанию ЗАЭС от энергосистемы Украины путем повреждения с помощью артиллерийских обстрелов всех линий связи ЗАЭС с энергосистемой Украины", - заявляют в предприятии.

Отмечается, что в план РФ, кроме разрушения инфраструктуры ЗАЭС, входит дальнейшее полное обесточивание станции с запуском дизель-генераторов всех энергоблоков для обеспечения охлаждения ядерного топлива, содержащегося во всех ядерных реакторах и бассейнах выдержки отработанного ядерного топлива каждого энергоблока.

Обстоятельства значительно усложняет размещение оккупантами своей военной техники с оружием и взрывчаткой в машиных залах энергоблоков №1 и №2, что является по сути минированием энергоблоков с двумя ядерными реакторами. Также не стоит забывать о минировании береговой линии ЗАЭС за линией пруда-охладителя и прилегающего берега Каховского водохранилища.

"Вскоре это все с высокой вероятностью может привести к ядерной и радиационной катастрофе, последствия которой почувствует не только Украина, но и вся Европа", - заявляет Энергоатом.

Предприятие в очередной раз призывает ООН, МАГАТЭ и все мировое сообщество осуществить все возможные меры для направления миссии безопасности на ЗАЭС с последующей ее демилитаризацией и выводом вооруженных военных со станции и всей прилегающей территории, в том числе и из города Энергодар.