Ядерный шантаж. Зачем России Запорожская АЭС и в чем риски для Украины

Россия снова обстреливает территорию Запорожской АЭС, которую ее же войска и контролируют. Зачем Москва прибегла к ядерному шантажу Украины и с какими рисками это связано – ниже в материале РБК-Украина.

Россия захватила Запорожскую атомную станцию еще в марте, как и город Энергодар, где находится крупнейшая в Европе АЭС. В первые недели войны оккупанты обстреливали станцию, чем всерьез встревожили мир, заставив западных политиков и прессу снова вспомнить слова Чернобыль и радиация.

Позже градус напряжения снизился. С тех пор станция находится под контролем оккупационных войск, но реальное управление осталось за украинскими специалистами, которые обслуживают АЭС буквально под дулами российских автоматов. Недавно РБК-Украина подробно писало о ситуации на этом объекте.

С начала августа ситуация на Запорожской АЭС существенно изменилась, и явно не в лучшую сторону. Как бы ни звучало абсурдно, но обстрелы станции со стороны оккупантов участились, при том, что сами россияне ее и контролируют. В конце прошлой недели путинские захватчики дважды обстреляли территорию АЭС, снаряды попали в район хранилищ отработанного ядерного топлива.

"Очевидно, целились именно по контейнерам отработанного ядерного топлива, которые под открытым небом хранятся рядом с местами обстрела. 174 контейнера, в каждом из которых по 24 сборки отработанного ядерного топлива", - сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

На станции была повреждена линия электропередач, в результате чего вышел из строя 4-й энергоблок – его перевели в резерв. Кроме того, была повреждена и азотно-кислотная станция, но аварийной ситуации и взрыва на ней водорода удалось избежать, отметили в "Энергоатоме".

Глава Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после этого обстрела призвал прекратить любые военные действия в районе ЗАЭС. "Я чрезвычайно обеспокоен обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции, который подчеркивает очень реальный риск ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью населения и окружающей среде в Украине и за ее пределами", - заявил он.

Вдобавок, по информации украинской стороны, территория станции заминирована, равно как и береговая линия возле нее. Можно только догадываться, зачем оккупанты пошли на этот шаг, продолжая сотрясать мир своими дикими выходками.

Ядерные безумцы Путина

Россия уже не скрывает, что не только контролирует станцию, но и размесила на ее территории военную технику. В сообщении представительства РФ в МАГАТЭ от 29 июля четко говорится, что несколько единиц транспортной техники и машин связи расположены прямо в машинном зале одного из блоков.

На эту информацию и обстрелы Энергодара, которые могли вестись с АЭС, отреагировал и госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Россия использует АЭС как военную базу для обстрела украинцев, осознавая, что они не могут, и не будут стрелять в ответ. Как минимум это чревато случайным поражением ядерного реактора или хранилища высокорадиоактивных отходов, сказал Блинкен.

"Это выводит представление о "живом щите" на совсем другой, ужасный уровень", - добавил он. К настоящему времени это было практически первое заявление главы американской дипломатии касаемо ЗАЭС.

После этого глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что миссия МАГАТЭ должна как можно скорее проинспектировать станцию. "Мир должен быть уверен в безопасности работы ЗАЭС. Эксперты МАГАТЭ должны как можно быстрее посетить станцию, как того требуют международные правила атомной безопасности. Самая большая в Европе атомная электростанция превратилась в самую большую атомную угрозу в руках российских безумцев", – отметил глава ОП.

Этим заявлением Ермак дал понять, что Украина изменила позицию по поводу визита миссии МАГАТЭ на станцию. Буквально с марта, когда и была захвачена ЗАЭС министр энергетики Герман Галущенко и глава "Энергоатома" Петр Котин считали возможным визит миссии МАГАТЭ лишь после освобождения станции.

Смена позиции вызвана кардинальным изменением ситуации вокруг ЗАЭС и усилением угрозы радиационной катастрофы, заявили в "Энергоатоме". "Ситуация кардинально поменялась – есть опасность ядерной аварии и радиационной катастрофы очень велика. Если будут продолжать обстреливать станцию, она будет еще больше", – пояснил директор департамента информполитики "Энергоатома" Александр Курдинович в комментарии РБК-Украина.

На каком этапе сейчас подготовки миссии МАГАТЭ изданию узнать пока не удалось. Министерство иностранных дел, которое занимается этим вопросом, комментарий не предоставило. В СНБО также не стали комментировать вопрос обеспечения безопасности на ЗАЭС.

Чего хотят россияне на ЗАЭС?

Кремль усиливает ядерный шантаж на ЗАЭС и хочет в итоге отсоединить станцию от объединенной энергетической системы Украины (ОЭС) и подключить ее к единой энергетической системе РФ, включая оккупированный Крым. Такую версию высказал в комментарии РБК-Украина директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"До 1 сентября 2022 года "Росатом" планирует завершить все технические работы для этой цели, в том числе и связанные с восстановлением линий электропередач в направлении Крыма", – отметил эксперт.

Источники РБК-Украина в органах власти подтвердили, что такой сценарий может планироваться. "Мы не может этого исключать. Это возможно и теоретически, и практически. Но для переключения на энергосистему РФ потребуется определенное время", – сказал собеседник издания.

Пока, сообщили в "Энергоатоме", россияне пытаются "перерезать" линии электропередач, которые выходят со станции. Всего их четыре – две уже не рабочие и одна была повреждена на днях. Именно этим, видимо, и объясняются обстрелы оккупантов по территории ЗАЭС.

Если все линии передач будут "перерезаны", то станция не сможет выдавать электроэнергию. Через какое-то время она также не сможет обеспечивать и собственные потребности в энергоснабжении, которое обеспечивает работу насосов для охлаждения ядерного топлива в реакторных установках.

Для аварийного энергообеспечения будут задействованы дизель-генераторы. Но для них понадобится дизельное топливо. На какое-то время его хватит. Но для безопасной работы станции потребуется внешнее электроснабжение, которое россияне смогут обеспечить, подключив ЗАЭС к своей энергосистеме.

Омельченко считает, что в случае подключения ЗАЭС к российской энергосистеме Украина потеряет 6 ГВт мощностей (45% всех ядерных мощностей АЭС Украины), генерирующих самую дешевую электроэнергию среди всех видов генерации. "Вместе с потерями ТЭС и генераций, работающих на ВИЭ (возобновляемые источники – ред.), общие потери ОЭС Украины могут превысить 10 ГВт", - отметил эксперт.

Но уже сейчас ЗАЭС работает на 1/6 мощности. Из шести энергоблоков по 1000 МВт каждый задействованы лишь два, которые выдают половину от потенциала – по 500 МВт электроэнергии. Пока в условиях снижения потребления это не создает нехватку электроэнергии в Украине и даже позволяет ее импортировать в Европу.

Однако зимой ситуация может поменяться. Если станция перестанет генерировать электроэнергию полностью, то мощностей может не хватать, а экспорт из ЕС придется заменить импортом.

Еще один возможный итог действий оккупантов озвучил представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк. Он считает, что россияне могут полностью обесточить юг Украины. Правда, это, по мнению директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, маловероятно.

"Вопросы ЗАЭС и обеспечения юга Украины электроэнергией напрямую не связаны. Есть достаточное количество высоковольтных линий, которые не имеют никакого контакта с ЗАЭС и обеспечивают необходимое питание в южных регионах", - отметил он. К тому же не совсем понятно, какой смысл россиянам отрезать юг от энергоснабжения, учитывая, что у них есть планы по захвату этих территорий.

Угроза ядерной безопасности на ЗАЭС существовала с момента захвата станции в марте, считает Харченко. И большим упущением было то, что с самого начала в Минэнерго и "Энергоатоме" были против приезда миссии МАГАТЭ. Хотя Рафаэль Гросси не раз на этом настаивал.

Но и Галущенко, и Котин, видимо, опасались, что россияне могут вывести военных со станции, создав для экспертов "картинку", которая позволит МАГАТЭ сделать заключение об отсутствии там опасности.

Сейчас для спасения ситуации необходимо совместное участие экспертов МАГАТЭ и миротворцев ООН. Цимбалюк призвал уже до конца августа организовать совместную миссию этих двух организаций – только так можно будет заставить вывести российских военных и технику с объекта.

Но, по мнению Омельченко, существуют риски, что Кремль готовит спецоперацию по легализации подчинения ЗАЭС "Росатому". "Это может быть из-за неформального влияния российских спецслужб на МАГАТЭ, применения ядерного шантажа и манипулятивного обвинения ВСУ в обстрелах по объектам АЭС", – отметил он.

Курс на санкции против "Росатома"

Еще один возможный вариант развития событий – усиление санкций в отношении "Росатома" и всей атомной отрасли РФ. "Это (ситуация на ЗАЭС – ред.) аргумент и в пользу того, чтобы применить жесткие санкции против всей российской атомной отрасли – от "Росатома" до всех связанных компаний и лиц", - заявил президент Владимир Зеленский.

К переговорам, как считает Харченко, можно привлечь и третьи страны, к примеру Южную Корею, как страну, которая довольно сильно вовлечена в атомную сферу. "Нужна конфигурация международного сотрудничества с привлечением МАГАТЭ и вероятно прямого сотрудничества с третьими странами. Южная Корея могла бы сыграть ту же роль, которую сыграла Турция в ситуации с зерном", - отметил Харченко.

Положительным итогом здесь могло бы стать снятие военной блокады станции в обмен на отказ от усиления санкции против "Росатома". "Частью давления на московское правительство может быть угроза жесткого санкционирования "Росатома", который крайне заинтересован в европейских и международных проектах и весьма уязвим к международным санкциям", - отметил эксперт.

Но окончательно снизить угрозу возникновения ядерной катастрофы можно исключительно путем прекращения обстрелов станции, освобождения ее от оккупантов и отвода войск и военной техники на безопасное расстояние.