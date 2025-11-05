Евакуація практично неможлива. Стало відомо, скільки цивільних залишилося в Покровську

Бої в Покровську

Нагадаємо, російські окупанти кинули свої основні сили на окупацію Покровська. Вони підійшли до міста впритул з півдня і просочуються всередину.

Також росіяни намагаються порушити українську логістику і перерізати важливі траси.

Угруповання військ "Схід" учора, 4 листопада, повідомило про те, що українські воїни продовжують ліквідацію окупантів усередині Покровська. При цьому оточення міста немає.

Уже сьогодні, 5 листопада, пресслужба 425-го ОШП "Скеля" повідомила, що воїнам підрозділу вдалося вибити росіян із будівлі міської ради Покровська. Ворог зазнав втрат і відступив.

3 листопада президент України Володимир Зеленський розповів, що близько третини всіх бойових зіткнень на фронті відбуваються в Покровську.

При цьому, за його словами, половину авіабомб, які росіяни запускають протягом доби, "прилітають" по Покровську.

Також нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про продовження української контрнаступальної операції під Добропіллям. Таким чином українські воїни розосереджують увагу окупантів.