Эвакуация практически невозможна. Стало известно, сколько гражданских осталось в Покровске

Бои в Покровске

Напомним, российские оккупанты бросили свои основные силы на оккупацию Покровска. Они подошли к городу вплотную с юга и просачиваются внутрь.

Также россияне пытаются нарушить украинскую логистику и перерезать важные трассы.

Группировка войск "Восток" вчера, 4 ноября, сообщила о том, что украинские воины продолжают ликвидацию оккупантов внутри Покровска. При этом окружения города нет.

Уже сегодня, 5 ноября, пресс-служба 425-го ОШП "Скала" сообщила, что воинам подразделения удалось выбить россиян из здания городского совета Покровска. Враг понес потери и отступил.

3 ноября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что около трети всех боестолкновений на фронте происходят в Покровске.

При этом, по его словам, половину авиабомб, которые россияне запускают в течение суток, "прилетают" по Покровску.

Также недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о продолжении украинской контрнаступательной операции под Добропольем. Таким образом украинские воины рассредотачивают внимание оккупантов.