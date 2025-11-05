RU

Эвакуация практически невозможна. Стало известно, сколько гражданских осталось в Покровске

Иллюстративное фото: в Покровске осталось более тысячи гражданских (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Покровске остается более тысячи мирных жителей. Их эвакуация практически невозможна из-за активных боевых действий.

Как передает РБК-Украина, об этом на брифинге заявил представитель Донецкой ОВА Дмитрий Петлин.

"По данным, которые предоставляют местные органы власти, сейчас в Покровской общине 1800 человек, а в самом городе Покровск - 1200 гражданских", - рассказал Петлин. 

Он обратил внимание, что вывезти из города их практически невозможно, поскольку там сейчас тяжелая ситуация. 

Бои в Покровске

Напомним, российские оккупанты бросили свои основные силы на оккупацию Покровска. Они подошли к городу вплотную с юга и просачиваются внутрь.

Также россияне пытаются нарушить украинскую логистику и перерезать важные трассы.

Группировка войск "Восток" вчера, 4 ноября, сообщила о том, что украинские воины продолжают ликвидацию оккупантов внутри Покровска. При этом окружения города нет.

Уже сегодня, 5 ноября, пресс-служба 425-го ОШП "Скала" сообщила, что воинам подразделения удалось выбить россиян из здания городского совета Покровска. Враг понес потери и отступил.

3 ноября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что около трети всех боестолкновений на фронте происходят в Покровске.

При этом, по его словам, половину авиабомб, которые россияне запускают в течение суток, "прилетают" по Покровску.

Также недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о продолжении украинской контрнаступательной операции под Добропольем. Таким образом украинские воины рассредотачивают внимание оккупантов.

