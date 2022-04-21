Эвакуация из Мариуполя снова сорвана, а Медведев назвал смысл войны против Украины: новости за 20 апреля

Эвакуация из Мариуполя не состоялась, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал смысл войны против Украины, Россия захватила 80% Луганской области. Подробнее о том, что произошло в среду, 20 апреля - в материале РБК-Украина.

В Кремле заявили, что передали Украине проект договора "с четкими формулировками"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия передала Украине проект договора в рамках переговорного процесса. По его словам, документ содержит "четкие формулировки".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще не видел российских предложений по мирному договору. Он уверен, что российская сторона вообще ничего не передавала.

Эвакуация из Мариуполя не состоялась

Попытка провести эвакуацию из Мариуполя по гуманитарному коридору провалилась. Российскую оккупационные войска не смогли обеспечить надлежащие условия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирину Верещук.

"К сожалению, гуманитарный коридор из Мариуполя сегодня не сработал так, как планировалось. Из-за отсутствия контроля над собственными военными на местах оккупанты не смогли обеспечить надлежащее прекращение огня", - заявила она.

Кроме того, заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламарь рассказал, что российские оккупанты не позволяют мирным жителям Мариуполя покинуть территорию "Азовстали". Они постоянно обстреливают территорию завода.

Россия захватила 80% Луганской области, - глава ОВА

Российские оккупанты контролируют 80% Луганской области. Захватчики не планируют останавливаться на достигнутом и будут двигаться вглубь территории Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

Гайдай подчеркнул, что в Луганской области сложилась очень серьезная ситуация. В регионе не осталось безопасных мест. Поэтому, добавил он, не прекращаются попытки эвакуировать максимальное количество местных жителей.

"Предотвратить нападение на Россию": Медведев назвал смысл войны против Украины

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал смысл полномасштабного российского вторжения в Украину. Он якобы заключается в "предотвращении нападения на Россию и спасении людей на Донбассе". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время видеообращения.

"Предотвратить возможное нападение врагов на Россию и спасти людей на Донбассе - в этом и есть смысл специальной военной операции нашей страны", - сказал Медведев.

Путин планирует "мобилизацию" в оккупированных Херсонской и Запорожской областях, - ГУР

Украинская разведка выяснила, что глава Кремля Владимир Путин намерен устроить на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей принудительную "мобилизацию". После чего бросить мобилизованных в самые горячие точки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

"Псевдореферендумы на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей имеют целью объявление принудительной "мобилизации". После ее проведения ФСБ РФ планирует бросить "мобилизованных украинцев на самые горячие участки фронта на штурм позиций ВСУ под контролем заградительных отрядов", - говорится в сообщении.

Окружение Путина считает войну в Украине "катастрофической ошибкой", - Bloomberg

Из-за продолжающегося роста военных потерь окружение президента России Владимира Путина уже ставит под сомнение его решение вторгнуться в Украину. Сам он уверен в том, что россияне готовы на жертвы ради его видения "национального величия". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как заявили 10 источников на условиях анонимности, некоторые члены элитного окружения Путина называют войну против Украиной "катастрофической ошибкой, которая отбросит страну в прошлое на многие годы".

ФСБ арестовала "министра внутренних дел ЛНР" и вывезла в Ростов, - разведка

Федеральная служба безопасности России на фоне неудач на фронте арестовала так называемого "министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета. По данным украинской стороны, его арест уже вызвал негативную реакцию среди представителей "республики".

Согласно полученным данным, Корнет был арестован ФСБ России и настоящее время содержится в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону.