Россия захватила 80% Луганской области, - глава ОВА

Российские оккупанты контролируют 80% Луганской области. Захватчики не планируют останавливаться на достигнутом и будут двигаться вглубь территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая .

По его словам, 80% территории Луганской области находится под контролем России. Он добавил, что если Украина не будет сопротивляться, то оккупанты на этом не остановятся и продолжат двигаться дальше.

"Россияне сильно рассредоточились. Мы организовали оборону во многих городах. Они пытаются окружить наши войска, но пока безуспешно", - сказал в интервью телеканалу CNN глава ОВА.

Гайдай подчеркнул, что в Луганской области сложилась очень серьезная ситуация. В регионе не осталось безопасных мест. Поэтому, добавил он, не прекращаются попытки эвакуировать максимальное количество местных жителей.

"Мы понимаем, что российская власть будет идти вперед и будет уничтожать все на своем пути", - подытожил он.