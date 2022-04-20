Зеленский еще не видел российского варианта мирного договора

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще не видел российских предложений по мирному договору, о которых сегодня говорили в Кремле. Он уверен, что российская сторона вообще ничего не передавала.

Об этом он сказал журналистам после встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Зеркало недели ".

"Уверен, что нам ничего не передали", - заявил глава государства.

В то же время Зеленский ответил на заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова, что теперь "мяч на стороне Украины".

"Я в принципе неплохо раньше играл в футбол. Там какие правила: надо чтобы было две команды и чтобы был мяч. Здесь мне кажется, что Песков сам с собой играет в футбол. Мы обязательно покажем, как мы бьем по воротам, как только нам дадут мяч", - сказал он.