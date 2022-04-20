В Кремле заявили, что передали Украине проект договора "с четкими формулировками"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия передала Украине проект договора в рамках переговорного процесса. По его словам, документ содержит "четкие формулировки".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.
Песков отметил, что Москва передала Киеву документ и теперь ждет ответ.
"В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие выработанные формулировки. Мяч на их стороне. Ждем ответа", - заявил он.
При этом представитель Кремля вновь обвинил Украину в несогласованной позиции, которая якобы "имеет очень плохие последствия".
Напомним, Лавров обвинил Украину в том, что наша страна якобы отходит от соглашений, достигнутых во время встречи переговорных делегаций в Стамбуле.
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