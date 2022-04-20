Окружение Путина считает войну в Украине "катастрофической ошибкой", - Bloomberg

Из-за продолжающегося роста военных потерь окружение президента России Владимира Путина уже ставит под сомнение его решение вторгнуться в Украину. Сам он уверен в том, что россияне готовы на жертвы ради его видения "национального величия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как заявили 10 источников на условиях анонимности, некоторые члены элитного окружения Путина называют войну против Украиной "катастрофической ошибкой, которая отбросит страну в прошлое на многие годы".

Кроме того, приближенные к президенту не видят никаких шансов, что Путин изменит свой курс, как и перспектив внутреннего сопротивления. Часть из них всерьез опасается, что тот прибегнет к ядерному оружию.

По их словам, Путин все больше и больше полагается на сужающийся круг бескомпромиссных советников и отвергает попытки других предупредить его о пагубных экономических и политических издержках.

В частности, свои действия он объясняет тем, что хотя Россия и заплатит огромную цену за агрессию против Украины, Запад якобы не оставил ему другого выбора. Он также уверен, что санкционный "экономический блицкриг" провалился, а российская экономика быстро адаптируется.

Источники утверждают, что Путин по-прежнему уверен в высокой поддержке общественности и в том, что а россияне готовы пойти на большие жертвы ради его видения национального величия.