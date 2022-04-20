ru ua
Ср, 20 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Предотвратить нападение на Россию": Медведев назвал смысл войны против Украины

Новина українською →
Москва, Среда 20 апреля 2022 17:23
"Предотвратить нападение на Россию": Медведев назвал смысл войны против Украины Фото: заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал смысл полномасштабного российского вторжения в Украину. Он якобы заключается в "предотвращении нападения на Россию и спасении людей на Донбассе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время видеообращения.

"Предотвратить возможное нападение врагов на Россию и спасти людей на Донбассе - в этом и есть смысл специальной военной операции нашей страны", - сказал Медведев.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин назвал причину российского вторжения в Украину. По его словам, РФ якобы к этому вынудила "трагедия на Донбассе".

Добавим, по данным агентства Bloomberg, Путин принимал решение о нападении на Украину в феврале 2022 года в узком кругу так называемых политических "ястребов", однако ограниченность полученной информации привела к просчетам в первые дни вторжения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Медведев Совбез РФ Война России против Украины
NEWS
56-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
56-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как упадет экономика Украины из-за войны и чем восполнить эти потери
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Как упадет экономика Украины из-за войны и чем восполнить эти потери