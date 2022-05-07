Эвакуация из Мариуполя и наступление ВСУ в Харьковской области: новости за 6 мая

Из Мариуполя удалось эвакуировать 50 человек, ВСУ Украины продолжают наступление в Харьковской области, умер знаменитый украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 6 мая - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Вооруженные силы Украины продолжают наступление в Харьковской области. Украинские военные освободили в регионе несколько населенных пунктов.

В пятницу, 6 мая, из Мариуполя эвакуировали 50 человек. Это гражданские среди которых дети, женщины и старики. Все они находились на заводе "Азовсталь".

Российские оккупанты в очередной раз нарушили режим прекращения огня на территории "Азовстали" в Мариуполе. Захватчики обстреляли автомобиль, который ехал за гражданскими.

Российские войска 6 мая активизировали обстрелы в Запорожской области. Оккупанты применили артиллерию, авиацию и ракеты.

Российские оккупанты нанесли очередные удары по Одесской области.

На острове Змеиный после ударов беспилотников "Байрактар" остаются погибшие и раненые российские военные. В связи с этим Россия готовит эвакуацию.

Залужный стал первым кавалером Креста боевых заслуг

Президент Украины Владимир Зеленский отметил украинских военных наградами. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный стал первым кавалером Креста боевых заслуг.

Церемония награждения состоялась в Белом зале Героев Украины.

Эмбарго на энергоресурсы из России равносильно атомной бомбе, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не может поддержать новый пакет санкций Евросоюза против России в его нынешнем виде, включая эмбарго на импорт российской нефти. Поскольку для его страны это "равносильно атомной бомбе".

"Это предложение Европейской комиссии будет "равносильно атомной бомбе", сброшенному на венгерскую экономику. Венгрия готова вести переговоры, если увидит новое предложение, которое будет отвечать интересам страны", - заявил Орбан.

Умер знаменитый украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко

Умер популярный писатель-фантаст Сергей Дяченко, написавший вместе со своей женой Мариной десятки романов, повестей и сценариев к фильмам. Автору было 77 лет.

О смерти супруга сообщила в Facebook Марина Дяченко, не озвучив причину кончины украинского писателя.

Софию Сапегу приговорили в Беларуси к шести годам колонии

Суд в Беларуси вынес приговор Софии Сапеге, которая была задержана вместе с журналистом Романом Протасевичем после захвата самолета Ryanair в Минске. Она получила шесть лет лишения свободы.

Известно, что девушку обвиняли по семи статьям Уголовного кодекса Беларуси, но, по словам представителя прокуратуры, ее признали виновной в разжигании социальной розни и незаконном сборе персональных данных.

Градусы поползут вниз: в Украину придут грозы и похолодание

Погода в Украине в ближайшее время огорчит небольшим похолоданием и грозовыми дождями по всей территории страны.

Какая погода ждет украинцев в ближайшие дни, рассказали синоптики Украинского гидрометцентра.