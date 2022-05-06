Несмотря на обстрелы и провокации. Из "Азовстали" сегодня эвакуировали 50 гражданских

6 мая из Мриуполя эвакуировали 50 человек. Это гражданские среди которых дети, женщины и старики. Все они находились на заводе "Азовсталь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук .

По ее словам, на обратном пути должны были забрать людей на Порт Сити. Однако, не успели. Потому что целый день колонна была вынуждена стоять у "Азовстали".

"Там происходили бои и другие провокации. Враг постоянно нарушал режим прекращения огня. Поэтому эвакуация проходила крайне медленно. Однако, сегодня нам удалось вытащить из "Азовстали" 50 женщин, детей и стариков", - сообщила Верещук.

Она добавила, что эвакуация из Мариуполя запланирована и на 7 мая.

"Если все будет по плану, в 17:00 на Порт Сити будут автобусы, которые отвезут людей в Безымянный. Там люди из Порт Сити присоединятся к нашей колонне из "Азовстали", которая на следующий день отправится в Запорожье", - сообщила вице-премьер-министр Украины.