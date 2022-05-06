ru ua
Пт, 06 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ освободили несколько населенных пунктов Харьковской области, - Генштаб

Новина українською →
Киев, Пятница 06 мая 2022 18:51
ВСУ освободили несколько населенных пунктов Харьковской области, - Генштаб Фото: ВСУ освободили несколько населенных пунктов Харьковской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вооруженные силы Украины продолжают наступление в Харьковской области. Украинские военные освободили в регионе несколько населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

В результате наступления в Харьковской области украинские военные восстановили контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково и Победа. Кроме того, ВСУ сумели занять часть села Черкасские Тишки.

В то же время противник блокирует отдельные отдаленные населенные пункты Харьковской области. Оккупанты продолжают систематические обстрелы позиции украинских военных. Враг использует артиллерию, авиацию и реактивные системы залпового огня.

"Враг пытался наступать в направлении населенного пункта Новая Дмитровка, успеха не имел", - добавили в Генштабе.

ВСУ освободили несколько населенных пунктов Харьковской области, - Генштаб

Напомним, ранее главком ВСУ Валерий Залужный сообщил о переходе в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях.

Отметим, накануне стало известно, что ВСУ отбросили российские войска на 40 километров от Харькова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Генштаб ВСУ Война в Украине Вторжение России в Украину
NEWS
"Будем бороться до полной победы". Спецслужбы партнеров сообщают о намерении РФ объявить войну 9 мая, - Шмыгаль
"Будем бороться до полной победы". Спецслужбы партнеров сообщают о намерении РФ объявить войну 9 мая, - Шмыгаль
DAILY
Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем