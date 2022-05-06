Залужный стал первым кавалером Креста боевых заслуг
Президент Украины Владимир Зеленский отметил украинских военных наградами. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный стал первым кавалером Креста боевых заслуг.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на указ президента.
Церемония награждения состоялась в Белом зале Героев Украины.
Награду "Крест боевых заслуг" получили:
- Залужный Валерий Федорович - главнокомандующий ВСУ;
- Калиевский Владислав Игоревич - заместитель командира механизированного батальона 72 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Північ";
- Мазуренко Дарья Андреевна - боевой медик механизированной роты механизированного батальона 72 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Північ";
- Мойсюк Евгений Петрович - заместитель главнокомандующего ВСУ;
- Охрименко Александр Петрович - командир 14 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Захід".
Первыми "За мужество и отвагу" были награждены:
- 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила;
- 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода;
- 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского;
- 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев;
- 92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко;
- 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр";
- 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.
"Глава государства также вручил ордена "Золотая Звезда" шестерым Героям Украины и семье военного, который был удостоен этого звания посмертно”, - пишет пресс-служба.
Фото: Зеленский отметил военных наградами (president.gov.ua)
Орденом "Золотая Звезда" были отмечены:
- мастер-сержант Сухопутных войск Павел Белоус;
- старший сержант Александр Ключка;
Благодаря их действиям были уничтожены танки, БМД и БМП оккупантов в конце марта в Киевской области.
- младший лейтенант Игорь Дикун - во время боя 23 марта, несмотря на огнестрельное ранение, продолжил бой и лично уничтожил десять пехотинцев, одну БМД и одну БМП противника;
- полковник Сухопутных войск Роман Мамавко - после ранения командира, принял руководство бригадой и отлично руководил подразделениями в течение двух месяцев;
- полковник сухопутных войск Павел Федосенко
"Как командир 92-й отдельной механизированной бригады с начала российской агрессии организовал и успешно ведет оборону города Харькова", - добавляет пресс-служба.
- подполковник Александр Яковенко. Во время боевых действий в Донецкой области, подразделения под его командование, успешно уничтожали оккупантов и их технику.
Фото: Зеленский отметил военных наградами (president.gov.ua)
"Орден "Золотая Звезда" из рук президента получили родные заместителя командира мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады капитана Андрея Норова. В начале войны он спланировал и организовал оборону Киевской ГЭС. В марте благодаря его умелым действиям были нанесены существенные поражения подразделениям противника в Киевской области и остановлено его продвижение", - пишет пресс-служба.
В ночь на 12 марта, чтобы не допустить прорыва оккупантов, был направлен усиленный взвод мотопехотного батальона во главе с Андреем Норовым. Продвижение противника было остановлено, однако 13 марта, во время эвакуации пострадавших, военных получил ранения, несовместимые с жизнью.
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