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Залужный стал первым кавалером Креста боевых заслуг

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Пятница 06 мая 2022 19:06
Залужный стал первым кавалером Креста боевых заслуг Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (фото facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский отметил украинских военных наградами. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный стал первым кавалером Креста боевых заслуг.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

Церемония награждения состоялась в Белом зале Героев Украины.

Награду "Крест боевых заслуг" получили:

  • Залужный Валерий Федорович - главнокомандующий ВСУ;
  • Калиевский Владислав Игоревич - заместитель командира механизированного батальона 72 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Північ";
  • Мазуренко Дарья Андреевна - боевой медик механизированной роты механизированного батальона 72 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Північ";
  • Мойсюк Евгений Петрович - заместитель главнокомандующего ВСУ;
  • Охрименко Александр Петрович - командир 14 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Захід".

Первыми "За мужество и отвагу" были награждены:

  • 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила;
  • 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода;
  • 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского;
  • 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев;
  • 92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко;
  • 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр";
  • 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.

"Глава государства также вручил ордена "Золотая Звезда" шестерым Героям Украины и семье военного, который был удостоен этого звания посмертно”, - пишет пресс-служба.

Фото: Зеленский отметил военных наградами (president.gov.ua)

Орденом "Золотая Звезда" были отмечены:

  • мастер-сержант Сухопутных войск Павел Белоус;
  • старший сержант Александр Ключка;

Благодаря их действиям были уничтожены танки, БМД и БМП оккупантов в конце марта в Киевской области.

  • младший лейтенант Игорь Дикун - во время боя 23 марта, несмотря на огнестрельное ранение, продолжил бой и лично уничтожил десять пехотинцев, одну БМД и одну БМП противника;
  • полковник Сухопутных войск Роман Мамавко - после ранения командира, принял руководство бригадой и отлично руководил подразделениями в течение двух месяцев;
  • полковник сухопутных войск Павел Федосенко

"Как командир 92-й отдельной механизированной бригады с начала российской агрессии организовал и успешно ведет оборону города Харькова", - добавляет пресс-служба.

  • подполковник Александр Яковенко. Во время боевых действий в Донецкой области, подразделения под его командование, успешно уничтожали оккупантов и их технику.

Фото: Зеленский отметил военных наградами (president.gov.ua)

"Орден "Золотая Звезда" из рук президента получили родные заместителя командира мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады капитана Андрея Норова. В начале войны он спланировал и организовал оборону Киевской ГЭС. В марте благодаря его умелым действиям были нанесены существенные поражения подразделениям противника в Киевской области и остановлено его продвижение", - пишет пресс-служба.

В ночь на 12 марта, чтобы не допустить прорыва оккупантов, был направлен усиленный взвод мотопехотного батальона во главе с Андреем Норовым. Продвижение противника было остановлено, однако 13 марта, во время эвакуации пострадавших, военных получил ранения, несовместимые с жизнью.

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