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Евакуація з Маріуполя та наступ ЗСУ у Харківській області: новини за 6 травня

Колаж РБК-Україна
Автор: RBC.UA

З Маріуполя вдалося евакуювати 50 людей, ЗСУ України продовжують наступ у Харківській області, помер відомий український письменник-фантаст Сергій Дяченко. Докладніше про те, що сталося в п'ятницю, 6 травня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Залужний став першим кавалером Хреста бойових заслуг

Президент України Володимир Зеленський відзначив українських військових нагородами. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний став першим кавалером Хреста бойових заслуг.

Церемонія нагородження відбулась в Білій залі Героїв України.

Ембарго на енергоресурси з Росії рівносильне атомній бомбі, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не може підтримати новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії у його нинішньому вигляді, включно з ембарго на імпорт російської нафти. Оскільки для його країни це "рівносильно атомній бомбі".

"Ця пропозиція Європейської комісії буде "рівносильна атомній бомбі", скинутій на угорську економіку. Угорщина готова вести переговори, якщо побачить нову пропозицію, яка відповідатиме інтересам країни", - заявив Орбан.

Помер знаменитий український письменник-фантаст Сергій Дяченко

Помер популярний письменник-фантаст Сергій Дяченко, який написав разом зі своєю дружиною Мариною десятки романів, повістей і сценаріїв до фільмів. Автору було 77 років.

Про смерть чоловіка повідомила в Facebook Марина Дяченко, не озвучивши причину смерті українського письменника.

Софію Сапегу засудили в Білорусі до шести років колонії

Суд у Білорусі виніс вирок Софії Сапезі, яка була затримана разом з журналістом Романом Протасевичем після захоплення літака Ryanair у Мінську. Вона отримала шість років позбавлення волі.

Відомо, що дівчину звинувачували за семи статтями Кримінального кодексу Білорусі, але, як за словами представника прокуратури, її визнали винною у розпалюванні соціальної ворожнечі та незаконному зборі персональних даних.

Градуси поповзуть вниз: в Україну прийдуть грози і похолодання

Погода в Україні найближчим часом засмутить невеликим похолоданням і грозовими дощами по всій території країни.

Яка погода чекає українців найближчими днями, розповіли синоптики Українського гідрометцентру.

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