ru ua
Пт, 06 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ехал за гражданскими. Оккупанты подбили автомобиль на "Азовстали", есть жертвы

Новина українською →
Мариуполь, Пятница 06 мая 2022 15:15
Ехал за гражданскими. Оккупанты подбили автомобиль на "Азовстали", есть жертвы Фото: на "Азовстали" оккупанты подбили автомобиль, который ехал за гражданскими (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты 6 мая в очередной раз нарушили режим прекращения огня на территории "Азовстали" в Мариуполе. Захватчики обстреляли автомобиль, который ехал за гражданскими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал полка "Азов".

Во время режима прекращения огня на территории завода "Азовсталь" россияне из ПТРК (противотанковый ракетный комплекс - ред.) подбили автомобиль", - говорится в сообщении.

Украинские защитники отмечают, что подбитый автомобиль направлялся для того, чтобы эвакуировать с территории завода гражданских. В результате обстрела погиб один боец, еще шесть человек получили ранения.

"Враг продолжает нарушать все договоренности и не соблюдать гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения", - подчеркнули в "Азове".

Напомним, Украина и Россия договорились о режиме прекращения огня на "Азовстали" с 5 по 7 мая для проведения новой эвакуации гражданских, до сих пор остающихся на территории завода.

Вечером 5 мая в ООН заявили, что в Мариуполь отправился конвой для эвакуации людей из "Азовстали".

Сегодня утром стало известно, что с территории "Азовстали" удалось эвакуировать около 500 гражданских.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Азовсталь Мариуполь Азов эвакуация Война в Украине
NEWS
"Будем бороться до полной победы". Спецслужбы партнеров сообщают о намерении РФ объявить войну 9 мая, - Шмыгаль
"Будем бороться до полной победы". Спецслужбы партнеров сообщают о намерении РФ объявить войну 9 мая, - Шмыгаль
DAILY
Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем