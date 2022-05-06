Ехал за гражданскими. Оккупанты подбили автомобиль на "Азовстали", есть жертвы
Российские оккупанты 6 мая в очередной раз нарушили режим прекращения огня на территории "Азовстали" в Мариуполе. Захватчики обстреляли автомобиль, который ехал за гражданскими.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал полка "Азов".
Во время режима прекращения огня на территории завода "Азовсталь" россияне из ПТРК (противотанковый ракетный комплекс - ред.) подбили автомобиль", - говорится в сообщении.
Украинские защитники отмечают, что подбитый автомобиль направлялся для того, чтобы эвакуировать с территории завода гражданских. В результате обстрела погиб один боец, еще шесть человек получили ранения.
"Враг продолжает нарушать все договоренности и не соблюдать гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения", - подчеркнули в "Азове".
Напомним, Украина и Россия договорились о режиме прекращения огня на "Азовстали" с 5 по 7 мая для проведения новой эвакуации гражданских, до сих пор остающихся на территории завода.
Вечером 5 мая в ООН заявили, что в Мариуполь отправился конвой для эвакуации людей из "Азовстали".
Сегодня утром стало известно, что с территории "Азовстали" удалось эвакуировать около 500 гражданских.
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