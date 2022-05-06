Оккупанты активизировали обстрелы в Запорожской области. Наносят ракетные и авиационные удары

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожской областной военной администрации.

"До недавнего времени на Запорожском направлении враг активных боевых действий не вел, но осуществлял огневой влияние, чтобы ограничить действия наших войск и уничтожить наши артиллерийские подразделения", - говорится в сообщении.

Сегодня российская армия около 11:00 обстреляла из авиации и артиллерии село Гуляйполе. Также оккупанты совершили массированный обстрел город Орехов. Вражеские войска нанесли ракетные и авиаудары по гражданской инфраструктуре.