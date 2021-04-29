Витренко о своем назначении: окончательно все решалось в считанные часы

По его словам, он считал, что работа в "Нафтогазе" для него окончательно завершилась в 2020 году.

"Это не была моя инициатива... Замечу, что я из "Нафтогаза" уходил много раз: в 2003 году, потом в 2005-м, потом в 2008-м, в 2009-ом... - то есть раз пять. И каждый раз думал, что это уж точно в последний раз!",- рассказал Витренко.

Он добавил, что предложение возглавить "Нафтогаз" поступило ему от президента и премьер-министра.

"Просто когда стало понятно, что план, который был относительно назначения меня первым вице-премьером-министром энергетики, из-за объективных и субъективных обстоятельств не удается реализовать, тогда руководство страны, в данном случае и президент, и премьер-министр, предложили такой вариант рассмотреть. И я согласился на этот вариант", - добавил Витренко.

По его словам, окончательно все решалось в считанные часы непосредственно 28 апреля параллельно с увольнением Андрея Коболева.

"Я писал заявление, что "прошу назначить меня председателем правления "Нафтогаза Украины", сегодня (28 апреля, - ред.) во время заседания Кабинета министров", - заявил Витренко.