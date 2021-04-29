Коболев об увольнении: решение Кабмина нелегитимно и ставит крест на корпоративной реформе

Бывший глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что решение Кабмина о его увольнении было нелегитимным. Этот шаг нивелировал роль наблюдательного совета во всех государственных компаниях.

"Я не считаю, что решение Кабинета министров было легитимным. Я считаю, что это решение ставит крест на корпоративной реформе. Это важно не только для "Нафтогаза" для меня персонально, это важно для всей системы корпоративного управления, которая строилась последние семь лет", - сказал Коболев.

Он также убежден, что его увольнение таким способом будет иметь очень серьезные последствия для динамики отношений в органах корпоративного управления всех других компаний, поэтому его нужно оспорить.

"Фактически этим решением акционер в лице Кабинета Министров сделал определенным образом беспрецедентную вещь - он де-факто сказал всем руководителям государственных компаний: "Наблюдательный совет больше не важен. Неважно, что они думают, поскольку вас оцениваю и назначаю-увольняю я". Если эта история останется в текущем состоянии - это значит, что наблюдательный совет для менеджмента любой компании теперь никто", - пояснил Коболев.