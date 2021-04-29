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Вітренко про своє призначення: остаточно все вирішувалося в лічені години

Автор: РБК-Україна

Глава "НАК Нафтогаз Україна" Юрій Вітренко прокоментував своє призначення. Він запевняє, що не планував очолювати держпідприємство.

Про це Вітренко заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, він вважав, що робота в "Нафтогазі" для нього остаточно завершилася в 2020 році.

"Це не була моя ініціатива... Зауважу, що я з "Нафтогазу" йшов багато разів: в 2003 році, потім в 2005-му, потім у 2008-му, в 2009-му ... - тобто разів п’ять. І кожен раз думав, що це вже точно востаннє!", - розказав Вітренко.

Він додав, що пропозиція очолити "Нафтогаз" надійшла йому від президента і прем'єр-міністра.

"Просто коли стало зрозуміло, що план, який був відносно призначення мене першим віце-прем’єром - міністром енергетики, через об’єктивні та суб’єктивні обставини не вдається реалізувати, тоді керівництво країни, в даному випадку й президент, і прем’єр-міністр, запропонували такий варіант розглянути. І я погодився на цей варіант", - додав Вітренко.

За його словами, остаточно все вирішувалося в лічені години безпосередньо 28 квітня паралельно зі звільненням Андрія Коболєва.

"Я писав заяву, що "прошу призначити мене головою правління "Нафтогазу України", сьогодні (28 квітня, - ред.) під час засідання Кабінету міністрів", - заявив Вітренко.

Нагадаємо, раніше Вітренко заявив, що звільнення голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва і зміна наглядової ради є логічними.

Сам Коболєв вважає, що рішення Кабміну про його звільнення було нелегітимним.

Як відомо, 28 квітня Кабінет Міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК"Нафтогаз України". Замість нього призначений Юрій Вітренко, який тривалий час працював у "Нафтогазі" разом з Коболєвим, проте в 2020 році був звільнений.

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Новини України Юрій Вітренко