Вітренко про своє призначення: остаточно все вирішувалося в лічені години

За його словами, він вважав, що робота в "Нафтогазі" для нього остаточно завершилася в 2020 році.

"Це не була моя ініціатива... Зауважу, що я з "Нафтогазу" йшов багато разів: в 2003 році, потім в 2005-му, потім у 2008-му, в 2009-му ... - тобто разів п’ять. І кожен раз думав, що це вже точно востаннє!", - розказав Вітренко.

Він додав, що пропозиція очолити "Нафтогаз" надійшла йому від президента і прем'єр-міністра.

"Просто коли стало зрозуміло, що план, який був відносно призначення мене першим віце-прем’єром - міністром енергетики, через об’єктивні та суб’єктивні обставини не вдається реалізувати, тоді керівництво країни, в даному випадку й президент, і прем’єр-міністр, запропонували такий варіант розглянути. І я погодився на цей варіант", - додав Вітренко.

За його словами, остаточно все вирішувалося в лічені години безпосередньо 28 квітня паралельно зі звільненням Андрія Коболєва.

"Я писав заяву, що "прошу призначити мене головою правління "Нафтогазу України", сьогодні (28 квітня, - ред.) під час засідання Кабінету міністрів", - заявив Вітренко.