В Кабмине ответили на обвинения о нелегетимности увольнения Коболева

При смене главы правления и наблюдательного совета “Нафтогаз Ураины” правительство придерживалось установленной процедуры. В Кабмине также напомнили, что госкомпании принадлежат государству и должны работать в интересах страны и общества.

Об этом написал министр Кабмина Олег Немчинов в своем Telegram-канале .

Свое сообщение Немчинов начал с того, что после смены руководства НАК “Нафтогаз Украины” стали широко обсуждать законность этого решения и превышение Кабмином своих полномочий.

“Кабинет министров Украины придерживался процедуры. Было принято решение о перезагрузке наблюдательного совета, был сменен руководитель, наблюдательный совет продолжит работать, от этого института никто не отказывается”, - уточнил он.

Министр также напомнил, что госкомпании - принадлежат государству и должны работать в интересах всего общества. “Корпоратизация управления государственными предприятиями есть и остается целью украинской власти. Она призвана улучшить управление предприятиями государственного сектора, сделать их более эффективными”, - отметил Немчинов.

По его словам, у правительства есть рекомендации Организации экономического сотрудничества и развития ОЭСР по внедрению на государственных компаниях корпоративного управления, которые предусматривают разработку механизмов оценки эффективности работы наблюдательных советов.

“Сейчас такие критерии у нас не разработаны, но есть случаи, когда результаты видны невооруженным глазом”, - указал он.

Далее он приводит результаты работы НАК “Нафтогаз Украины” за прошлый год под руководством Андрея Коболева. “Убытки и невыполнение планов по росту добычи газа - факт нашей реальности”, - уточнил он, добавив, что госкомпания планировала получить около 11,5 млрд гривен прибыли, а вместо этого показала убыток в 19 млрд гривен.

“В такой ситуации правительство не имело права на бездействие”, - резюмировал Немчинов.