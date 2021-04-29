В Кабмине ответили на обвинения о нелегетимности увольнения Коболева
При смене главы правления и наблюдательного совета “Нафтогаз Ураины” правительство придерживалось установленной процедуры. В Кабмине также напомнили, что госкомпании принадлежат государству и должны работать в интересах страны и общества.
Об этом написал министр Кабмина Олег Немчинов в своем Telegram-канале.
Свое сообщение Немчинов начал с того, что после смены руководства НАК “Нафтогаз Украины” стали широко обсуждать законность этого решения и превышение Кабмином своих полномочий.
“Кабинет министров Украины придерживался процедуры. Было принято решение о перезагрузке наблюдательного совета, был сменен руководитель, наблюдательный совет продолжит работать, от этого института никто не отказывается”, - уточнил он.
Министр также напомнил, что госкомпании - принадлежат государству и должны работать в интересах всего общества. “Корпоратизация управления государственными предприятиями есть и остается целью украинской власти. Она призвана улучшить управление предприятиями государственного сектора, сделать их более эффективными”, - отметил Немчинов.
По его словам, у правительства есть рекомендации Организации экономического сотрудничества и развития ОЭСР по внедрению на государственных компаниях корпоративного управления, которые предусматривают разработку механизмов оценки эффективности работы наблюдательных советов.
“Сейчас такие критерии у нас не разработаны, но есть случаи, когда результаты видны невооруженным глазом”, - указал он.
Далее он приводит результаты работы НАК “Нафтогаз Украины” за прошлый год под руководством Андрея Коболева. “Убытки и невыполнение планов по росту добычи газа - факт нашей реальности”, - уточнил он, добавив, что госкомпания планировала получить около 11,5 млрд гривен прибыли, а вместо этого показала убыток в 19 млрд гривен.
“В такой ситуации правительство не имело права на бездействие”, - резюмировал Немчинов.
Напомним, 28 апреля Кабмин принял решение об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогаза". А на его место назначили Витренко, который был исполняющим обязанности министра энергетики.
Как пояснили в Кабмине, Коболев был уволен из "Нафтогаза" из-за его неудовлетворительной работы.
В "Нафтогазе" не поддержали смену руководства компании, назвав решение Кабмина возвращением к ручному управлению.
Больше о вчерашних решениях Кабмина по "Нафтогазу" читайте в материале РБК-Украина "Закадровый вопрос. Как и зачем Кабмин сменил руководство "Нафтогаза".