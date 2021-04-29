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В Кабмине ответили на обвинения о нелегетимности увольнения Коболева

Новина українською → Киев, Четверг 29 апреля 2021 19:30
В Кабмине ответили на обвинения о нелегетимности увольнения Коболева Фото: группа “Нафтогаз Украины” (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

При смене главы правления и наблюдательного совета “Нафтогаз Ураины” правительство придерживалось установленной процедуры. В Кабмине также напомнили, что госкомпании принадлежат государству и должны работать в интересах страны и общества.

Об этом написал министр Кабмина Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

Свое сообщение Немчинов начал с того, что после смены руководства НАК “Нафтогаз Украины” стали широко обсуждать законность этого решения и превышение Кабмином своих полномочий.

“Кабинет министров Украины придерживался процедуры. Было принято решение о перезагрузке наблюдательного совета, был сменен руководитель, наблюдательный совет продолжит работать, от этого института никто не отказывается”, - уточнил он.

Министр также напомнил, что госкомпании - принадлежат государству и должны работать в интересах всего общества. “Корпоратизация управления государственными предприятиями есть и остается целью украинской власти. Она призвана улучшить управление предприятиями государственного сектора, сделать их более эффективными”, - отметил Немчинов.

По его словам, у правительства есть рекомендации Организации экономического сотрудничества и развития ОЭСР по внедрению на государственных компаниях корпоративного управления, которые предусматривают разработку механизмов оценки эффективности работы наблюдательных советов.

“Сейчас такие критерии у нас не разработаны, но есть случаи, когда результаты видны невооруженным глазом”, - указал он.

Далее он приводит результаты работы НАК “Нафтогаз Украины” за прошлый год под руководством Андрея Коболева. “Убытки и невыполнение планов по росту добычи газа - факт нашей реальности”, - уточнил он, добавив, что госкомпания планировала получить около 11,5 млрд гривен прибыли, а вместо этого показала убыток в 19 млрд гривен.

“В такой ситуации правительство не имело права на бездействие”, - резюмировал Немчинов.

Напомним, 28 апреля Кабмин принял решение об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогаза". А на его место назначили Витренко, который был исполняющим обязанности министра энергетики.

Как пояснили в Кабмине, Коболев был уволен из "Нафтогаза" из-за его неудовлетворительной работы.

В "Нафтогазе" не поддержали смену руководства компании, назвав решение Кабмина возвращением к ручному управлению.

Больше о вчерашних решениях Кабмина по "Нафтогазу" читайте в материале РБК-Украина "Закадровый вопрос. Как и зачем Кабмин сменил руководство "Нафтогаза".

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Закадровый вопрос. Как и зачем Кабмин сменил руководство "Нафтогаза"
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Закадровый вопрос. Как и зачем Кабмин сменил руководство "Нафтогаза"