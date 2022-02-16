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"Ця медаль для України", – Абраменко прокоментував виграну нагороду на Олімпійських іграх

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Пекін, Середа 16 лютого 2022 16:02
"Ця медаль для України", – Абраменко прокоментував виграну нагороду на Олімпійських іграх Фото: Олександр Абраменко (Getty Images)
Автор: Андрій Вирва

Призер Олімпійських ігор у Пекіні-2022 з фрістайлу Олександр Абраменко, який виборов срібну медаль у лижній акробатиці зазначив, що неймовірно щасливий саме в День Єднання України принести рідній країні олімпійську нагороду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НОК України.

«Дуже щасливий. Особливо приємно вибороти для України, для співвітчизників в День Єднання олімпійську медаль! Ця нагорода для нашої країни!", – заявив Абраменко.

"Змагання в Пекіні були дуже важкими. Дуже холодно, ситуація з COVID-2019. Однак дуже радий, що виконав такий складний стрибок. Україно, дякую за підтримку! Ця медаль для всієї нашої країни та кожного українця!", – додав Олександр.

Також він відповів на питання щодо "існуючого" міфу про прапороносців збірної. "Як ви знаєте, існує багато міфів щодо того, що це погана прикмета. Однак дивіться самі – я виборов медаль. Тож, нести прапор рідної держави – це велика честь та гордість! Й тепер можу сказати, що фартова", – сказав Олександр Абраменко.

Нагадаємо, що українець Абраменко виборов "срібло" на зимовій Олімпіаді-2022.

Також, можна згадати хто такий Олександр Абраменко і що про нього відомо.

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