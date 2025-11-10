В Естонії розробили компактну ракету проти російських дронів, - The Telegraph
В Естонії компанія Frankenburg розробила компактну ракету під назвою Mark 1, яка здатна ефективно боротись з російськими безпілотниками. Вона має лише 65 см довжини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
"Ми не вибачаємося за те, що виробляємо зброю. І ми не боїмося сказати, що виробляємо її для знищення російських далекобійних безпілотників. Це буде найбільш необхідний вид озброєння у західному світі в наступні п’ять-десять років", - заявив колишній головний державний службовець міністерства оборони Естонії Кусті Салм.
За його словами, ракети в західних оборонних арсеналах зазвичай "вишукані": рідкісні, дорогі та потужні. Але ракети проти дронів мають бути просто "достатньо хорошими".
Зазначається, що ракета може пролетіти до 2 км, їй буде важко функціонувати в спеці пустелі, чи холоді Полярного кола.
Також під час випробувань було досягнуто балансу між прагненням до дешевих деталей та загальною точністю, яку компанія сподівається збільшити до 90 відсотків – наразі вона становить близько 56 відсотків.
Розробники не називають ціну ракети, але підкреслюють, що вона коштує приблизно десяту частину існуючих ракетних систем ППО. Головним інженером є Андреас Бапперт, який керував створенням комплексу ППО Iris-T.
Засоби боротьби з дронами в Україні
Нагадаємо, раніше міністр оборони Денис Шмигаль раніше анонсував суттєве нарощування виробництва засобів протидії російським повітряним атакам. За його словами, Україна незабаром вийде на рівень у тисячу дронів-перехоплювачів на добу.
Україна вже має на озброєнні дрони-перехоплювачі, здатні ефективно боротися з російськими дронами, зокрема й тими, що оснащені реактивними двигунами, як-от іранські "Шахеди".
Крім того, українські інженери та компанії активно працюють над розробкою спеціалізованих дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими КАБами. Зазначається, що українські фахівці вже створили дешеві та ефективні дрони-перехоплювачі, які успішно знищують сотні ворожих "Шахедів".