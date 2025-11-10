В Естонії розробили компактну ракету проти російських дронів, - The Telegraph

В Естонії компанія Frankenburg розробила компактну ракету під назвою Mark 1, яка здатна ефективно боротись з російськими безпілотниками. Вона має лише 65 см довжини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

"Ми не вибачаємося за те, що виробляємо зброю. І ми не боїмося сказати, що виробляємо її для знищення російських далекобійних безпілотників. Це буде найбільш необхідний вид озброєння у західному світі в наступні п’ять-десять років", - заявив колишній головний державний службовець міністерства оборони Естонії Кусті Салм.

За його словами, ракети в західних оборонних арсеналах зазвичай "вишукані": рідкісні, дорогі та потужні. Але ракети проти дронів мають бути просто "достатньо хорошими".

Зазначається, що ракета може пролетіти до 2 км, їй буде важко функціонувати в спеці пустелі, чи холоді Полярного кола.

Також під час випробувань було досягнуто балансу між прагненням до дешевих деталей та загальною точністю, яку компанія сподівається збільшити до 90 відсотків – наразі вона становить близько 56 відсотків.

Розробники не називають ціну ракети, але підкреслюють, що вона коштує приблизно десяту частину існуючих ракетних систем ППО. Головним інженером є Андреас Бапперт, який керував створенням комплексу ППО Iris-T.