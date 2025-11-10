В Эстонии разработали компактную ракету против российских дронов, - The Telegraph

В Эстонии компания Frankenburg разработала компактную ракету под названием Mark 1, которая способна эффективно бороться с российскими беспилотниками. Она имеет всего 65 см длины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

"Мы не извиняемся за то, что производим оружие. И мы не боимся сказать, что производим его для уничтожения российских дальнобойных беспилотников. Это будет наиболее необходимый вид вооружения в западном мире в следующие пять-десять лет", - заявил бывший главный государственный служащий министерства обороны Эстонии Кусти Салм.

По его словам, ракеты в западных оборонных арсеналах обычно "изысканные": редкие, дорогие и мощные. Но ракеты против дронов должны быть просто "достаточно хорошими".

Отмечается, что ракета может пролететь до 2 км, ей будет трудно функционировать в жаре пустыни, или холоде Полярного круга.

Также во время испытаний был достигнут баланс между стремлением к дешевым деталям и общей точностью, которую компания надеется увеличить до 90 процентов - сейчас она составляет около 56 процентов.

Разработчики не называют цену ракеты, но подчеркивают, что она стоит примерно десятую часть существующих ракетных систем ПВО. Главным инженером является Андреас Бапперт, который руководил созданием комплекса ПВО Iris-T.