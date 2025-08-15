В Естонії назвали головну мету Росії перед зустріччю Путіна з Трампом

В Естонії вважають, що Росія активізувала бойові дії в Україні, прагнучи досягти максимальних результатів перед зустріччю лідерів США та РФ Дональда Трампа й Володимира Путіна на Алясці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника відділу оборонної готовності міністерства оборони Естонії Герта Каю, яку наводить ERR .

"Використання безпілотників типу "Шахед", планерних бомб та ударів непрямим вогнем відображає прагнення керівництва Російської Федерації досягти максимальних результатів перед можливими мирними переговорами", - заявив Каю.

За його словами, найбільша активність зберігається у Донецькій області, де з 13 серпня Росія захопила ще 240 квадратних кілометрів української території. Основний ударний напрямок - Покровський.

Тут російські війська, використовуючи тактику малих груп до 10 осіб, змогли прорватися вузькою смугою на глибину до 10 км у напрямку Добропілля. Ці дії супроводжуються атаками без важкої техніки, що ускладнює їхнє виявлення.

Каю зазначив, що найближчими днями росіяни можуть спробувати закріпити успіх, використовуючи додаткові сили, удари дронами та артилерією, з метою перекрити шляхи постачання між Покровським і Костянтинівкою, а також створити умови для оточення Слов’янська та Краматорська.

Також очікується, що Росія частково замінить підрозділи, які діяли на Курському напрямку, зокрема десантників, і перекине їх до Донецької та Запорізької областей для продовження операцій.

"Це ще раз свідчить про пріоритети Росії, які зараз зосереджені на повному захопленні Донецької області", - підкреслив Каю.

Він додав, що поточну активізацію бойових дій варто розглядати у контексті зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці, від якої Захід очікує домовленостей про припинення бойових дій.