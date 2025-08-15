В Эстонии назвали главную цель России перед встречей Путина с Трампом
В Эстонии считают, что Россия активизировала боевые действия в Украине, стремясь достичь максимальных результатов перед встречей лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя отдела оборонной готовности министерства обороны Эстонии Герта Каю, которое приводит ERR.
"Использование беспилотников типа "Шахед", планерных бомб и ударов косвенным огнем отражает стремление руководства Российской Федерации достичь максимальных результатов перед возможными мирными переговорами", - заявил Каю.
По его словам, наибольшая активность сохраняется в Донецкой области, где с 13 августа Россия захватила еще 240 квадратных километров украинской территории. Основное ударное направление - Покровское.
Здесь российские войска, используя тактику малых групп до 10 человек, смогли прорваться узкой полосой на глубину до 10 км в направлении Доброполья. Эти действия сопровождаются атаками без тяжелой техники, что затрудняет их обнаружение.
Каю отметил, что в ближайшие дни россияне могут попытаться закрепить успех, используя дополнительные силы, удары дронами и артиллерией, с целью перекрыть пути снабжения между Покровским и Константиновкой, а также создать условия для окружения Славянска и Краматорска.
Также ожидается, что Россия частично заменит подразделения, которые действовали на Курском направлении, в частности десантников, и перебросит их в Донецкую и Запорожскую области для продолжения операций.
"Это еще раз свидетельствует о приоритетах России, которые сейчас сосредоточены на полном захвате Донецкой области", - подчеркнул Каю.
Он добавил, что текущую активизацию боевых действий следует рассматривать в контексте встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске, от которой Запад ожидает договоренностей о прекращении боевых действий.
Саммит на Аляске
Сегодня руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов подготовил для Путина карту Донецкой области, чтобы показать Трампу "успехи" российской армии, которых нет.
Напомним, встреча лидеров США и РФ запланирована на сегодняшний вечер. В Белом доме объявили, что саммит в Анкоридже (Аляска) начнется в 22:00 по киевскому времени. Также обнародовали состав делегации, которая примет участие в переговорах.
Что интересно, накануне саммита большинство американцев не верят в способность президента Дональда Трампа принять мудрое решение относительно войны между Россией и Украиной.
В ожидании Аляски РБК-Украина рассказало о трех сценариях для Украины после переговоров Трампа и Путина.