В Эстонии назвали главную цель России перед встречей Путина с Трампом

В Эстонии считают, что Россия активизировала боевые действия в Украине, стремясь достичь максимальных результатов перед встречей лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя отдела оборонной готовности министерства обороны Эстонии Герта Каю, которое приводит ERR .

"Использование беспилотников типа "Шахед", планерных бомб и ударов косвенным огнем отражает стремление руководства Российской Федерации достичь максимальных результатов перед возможными мирными переговорами", - заявил Каю.

По его словам, наибольшая активность сохраняется в Донецкой области, где с 13 августа Россия захватила еще 240 квадратных километров украинской территории. Основное ударное направление - Покровское.

Здесь российские войска, используя тактику малых групп до 10 человек, смогли прорваться узкой полосой на глубину до 10 км в направлении Доброполья. Эти действия сопровождаются атаками без тяжелой техники, что затрудняет их обнаружение.

Каю отметил, что в ближайшие дни россияне могут попытаться закрепить успех, используя дополнительные силы, удары дронами и артиллерией, с целью перекрыть пути снабжения между Покровским и Константиновкой, а также создать условия для окружения Славянска и Краматорска.

Также ожидается, что Россия частично заменит подразделения, которые действовали на Курском направлении, в частности десантников, и перебросит их в Донецкую и Запорожскую области для продолжения операций.

"Это еще раз свидетельствует о приоритетах России, которые сейчас сосредоточены на полном захвате Донецкой области", - подчеркнул Каю.

Он добавил, что текущую активизацию боевых действий следует рассматривать в контексте встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске, от которой Запад ожидает договоренностей о прекращении боевых действий.