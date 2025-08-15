ua en ru
Пт, 15 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Путін везе Трампу карту Донеччини, щоб показати успіхи, яких немає, - ЦПД

П'ятниця 15 серпня 2025 13:35
UA EN RU
Путін везе Трампу карту Донеччини, щоб показати успіхи, яких немає, - ЦПД Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов підготував для російського диктатора Володимира Путіна карту Донецької області для демонстрації "успіхів" перед президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

За словами Коваленка, Герасимов підготував для Путіна карту Донеччини напередодні зустрічі з Дональдом Трампом, на якій позначені шляхи просування диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).

"Задум росіян - переконувати США, що просування ДРГ демонструють здатність армії Росії обвалити фронт і здійснити швидкий ривок на Донецькому напрямку, нібито в них все вже вирішено", - зазначив він.

Глава ЦПД звернув увагу, що ніхто не уточнює, де ДРГ по 3–5 людей, а де йдеться про закріплення та утримання ділянок фронту.

Насправді ситуація на фронті значно складніша.

Як зазначив Коваленко, у росіян немає реальної можливості швидко дійти до Краматорська та Слов’янська, як вони намагаються показати.

Крім того, вони досі не окупували Покровськ і Костянтинівку, які у їхніх планах мали бути під контролем ще у 2024 році.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у Донецькій області продовжуються бої між ЗСУ та ворогом.

Як повідомив Генштаб ЗСУ у сьогоднішньому ранковому зведенні, на Покровському напрямку українські захисники зупинили 53 штурмові і наступальні дії агресора.

За словами речника ОСУВ "Дніпро" Віктора Трегубова, на Краматорському напрямку Сили оборони стримують активні штурми та інформаційні вкиди ворога, попри його спроби просунутися в районі Часового Яру.

Нещодавно головнокомандувач української армії Олександр Сирський наказав виділити додаткові сили та засоби для посилення стійкості оборони.

Тим часом в "Азові" заявили про значні втрати ворога на Покровському напрямку. Зокрема, за два дні росіяни втратили 151 солдата, понад 70 окупантів отримали поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Донецька область Дональд Трамп Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини
Білий дім оприлюднив розклад зустрічі Трампа і Путіна на Алясці
Білий дім оприлюднив розклад зустрічі Трампа і Путіна на Алясці
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія