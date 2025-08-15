Путін везе Трампу карту Донеччини, щоб показати успіхи, яких немає, - ЦПД
Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов підготував для російського диктатора Володимира Путіна карту Донецької області для демонстрації "успіхів" перед президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.
За словами Коваленка, Герасимов підготував для Путіна карту Донеччини напередодні зустрічі з Дональдом Трампом, на якій позначені шляхи просування диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).
"Задум росіян - переконувати США, що просування ДРГ демонструють здатність армії Росії обвалити фронт і здійснити швидкий ривок на Донецькому напрямку, нібито в них все вже вирішено", - зазначив він.
Глава ЦПД звернув увагу, що ніхто не уточнює, де ДРГ по 3–5 людей, а де йдеться про закріплення та утримання ділянок фронту.
Насправді ситуація на фронті значно складніша.
Як зазначив Коваленко, у росіян немає реальної можливості швидко дійти до Краматорська та Слов’янська, як вони намагаються показати.
Крім того, вони досі не окупували Покровськ і Костянтинівку, які у їхніх планах мали бути під контролем ще у 2024 році.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, у Донецькій області продовжуються бої між ЗСУ та ворогом.
Як повідомив Генштаб ЗСУ у сьогоднішньому ранковому зведенні, на Покровському напрямку українські захисники зупинили 53 штурмові і наступальні дії агресора.
За словами речника ОСУВ "Дніпро" Віктора Трегубова, на Краматорському напрямку Сили оборони стримують активні штурми та інформаційні вкиди ворога, попри його спроби просунутися в районі Часового Яру.
Нещодавно головнокомандувач української армії Олександр Сирський наказав виділити додаткові сили та засоби для посилення стійкості оборони.
Тим часом в "Азові" заявили про значні втрати ворога на Покровському напрямку. Зокрема, за два дні росіяни втратили 151 солдата, понад 70 окупантів отримали поранення.