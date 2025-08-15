ua en ru
П'ятниця 15 серпня 2025 14:28
Білий дім назвав склад делегації на зустрічі Трампа та Путіна, - Sky News Фото: Білий дім назвав склад делегації на зустрічі Трампа та Путіна (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Білий дім оприлюднив склад делегації, яка візьме участь у переговорах президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News та Reuters.

Згідно з повідомленням Білого дому, разом з Трампом на Аляску вирушать державний секретар, кілька міністрів, а також директор ЦРУ.

Склад американської делегації:

  • державний секретар США Марко Рубіо;
  • міністр фінансів Скотт Бессент;
  • міністр торгівлі Говард Лутнік;
  • директор ЦРУ Джон Реткліфф;
  • спецпредставник Стів Віткофф;
  • прес-секретар Керолайн Левітт.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці

Сьогодні, 15 серпня, розпочнеться зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Головною темою переговорів стане припинення вогню на фронті та ймовірність завершення війни Росії проти України.

Раніше стало відомо, що разом з Володимиром Путіним на зустрічі будуть ще п'ять російських посадовців.

За даними Reuters, лідери США та Росії можуть узгодити перші умови щодо перемир’я без участі України.

Водночас у Кремлі заявили, що нібито не очікують підписання жодного спільного документа під час зустрічі Трампа та Путіна. Тож, ймовірно, переговори обмежаться обговоренням можливих варіантів врегулювання та окресленням подальших кроків.

РБК-Україна вже описувало три можливі сценарії для України після цих перемовин.

