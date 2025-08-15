Американці сумніваються в розумних рішеннях Трампа щодо війни в Україні, - Politico

Більшість американців сумніваються у здатності президента США Дональда Трампа ухвалювати розумні рішення щодо війни Росії проти України. Втрата довіри спостерігається навіть серед республіканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Pew Research Center, які наводить Politico .

Довіра американців падає

Майже 60% американців або "не надто впевнені", або "зовсім не впевнені", що Трамп здатний ухвалювати розумні рішення в питаннях війни Росії проти України.

Демократи значно менше довіряють президенту, ніж республіканці. Однак і серед республіканців довіра знижується: 73% заявили, що впевнені в Трампі, порівняно з 81% у липні 2024 року.

Погляд на Україну і допомогу США

Американці порівну розділилися в думках про те, чи повинні США допомагати Україні у війні, при цьому демократи набагато частіше висловлюють підтримку такої допомоги.

Порівняно з березнем, зараз менше американців вважають, що Трамп занадто прихильний до Росії. Зміна пов'язана з тим, що останніми місяцями він став більш критично висловлюватися про дії РФ.

Саміт Трампа і Путіна на Алясці

Білий дім намагався знизити очікування перед зустріччю в Алясці, називаючи її "вправою з вислуховування". Проте Трамп заявив, що розраховує на серйозне ставлення Путіна, погрожуючи "дуже серйозними наслідками", якщо Москва не зробить кроків для закінчення війни.