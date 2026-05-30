В Естонії можуть ввести обов'язковий призов жінок

За її словами, наразі більшість призовників в Естонії - це юнаки. Однак із плином часу стає дедалі очевиднішим, що кількість народжених чоловіків є недостатньою, щоб така практика була можлива в майбутньому.

Раннавескі зазначила, що період 15-20-річної давнини, коли народжуваність становила до 15 000 хлопчиків на рік, - зараз уже давно в минулому. Наразі, за її словами, народжується всього 4000-5000 юнаків.

"Ясно, що з них ми точно не зможемо укомплектувати 41000 молодих людей, так як передбачають оборонні плани. До 2040 року проблема стане вже дуже ясною. Ми не зможемо укомплектувати 4100 осіб", - сказала вона.

Також глава департаменту підкреслила, що незалежність країни зобов'язаний захищати кожен громадянин історії.

"Я сподіваюся, що це питання (йдеться про обов'язковий призов жінок на строкову службу - ред.) скоріше належить до категорії "коли", а не "чи буде"", - резюмувала Раннавескі.