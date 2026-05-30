В Естонії можуть ввести обов'язковий призов жінок

03:40 30.05.2026 Сб
2 хв
Що кажуть в Естонії про можливий призов жінок?
aimg Едуард Ткач
Фото: у країні народжується всього 4000-5000 юнаків (Getty Images)

Естонія у зв'язку з демографічним спадом не зможе в майбутньому набирати чоловіків для строкової військової служби. З цієї причини обов'язковий призов жінок - це лише питання часу.

Про це заявила глава Департаменту оборонних ресурсів Естонії (KRA) Анна Раннавескі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Читайте також: На кордоні Естонії та Росії зафіксовано перетин лінії контролю

За її словами, наразі більшість призовників в Естонії - це юнаки. Однак із плином часу стає дедалі очевиднішим, що кількість народжених чоловіків є недостатньою, щоб така практика була можлива в майбутньому.

Раннавескі зазначила, що період 15-20-річної давнини, коли народжуваність становила до 15 000 хлопчиків на рік, - зараз уже давно в минулому. Наразі, за її словами, народжується всього 4000-5000 юнаків.

"Ясно, що з них ми точно не зможемо укомплектувати 41000 молодих людей, так як передбачають оборонні плани. До 2040 року проблема стане вже дуже ясною. Ми не зможемо укомплектувати 4100 осіб", - сказала вона.

Також глава департаменту підкреслила, що незалежність країни зобов'язаний захищати кожен громадянин історії.

"Я сподіваюся, що це питання (йдеться про обов'язковий призов жінок на строкову службу - ред.) скоріше належить до категорії "коли", а не "чи буде"", - резюмувала Раннавескі.

Що ще відомо

Нагадаємо, у Службі зовнішньої розвідки Естонії нещодавно заявили, що Росія не здатна почати атаку на НАТО в поточному або наступному році. Однак РФ планує суттєво наростити військову присутність уздовж східного флангу Альянсу.

Також ми писали, що за словами глави ЦПД Андрія Коваленка, Росія може повторити вторгнення на схід Естонії - у місто Нарву, для чого в соцмережах було розгорнуто пропагандистську компанію. Зокрема, спецслужби країни бачать повторення сценарію за зразком подій 2014 року в Україні.

Крім того, у квітні цього року стало відомо, що Естонія готується до можливих провокацій і воєнних дій з боку Росії. Зокрема, країна витрачає на армію більше, ніж вимагає НАТО.

