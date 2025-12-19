На кордоні Естонії та Росії зафіксовано перетин лінії контролю

На ділянці естонсько-російського кордону на річці Нарва зафіксовано інцидент за участю російських прикордонників, який спричинив посилення патрулювання та дипломатичну реакцію Таллінна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання err.ee.

В Естонії повідомили про порушення лінії контролю на річці Нарва в районі пірса Васкнарва. Інцидент стався вранці в середу і був зафіксований засобами відеоспостереження прикордонників Східної префектури.

За даними естонської сторони, судно на повітряній подушці з російськими прикордонниками підійшло до пірса, після чого троє чоловіків у формі вийшли на берег і пройшли вздовж причалу.

Що сталося на пірсі Васкнарва

Під час переміщення вздовж пірсу російські прикордонники перетнули лінію контролю з території Росії на територію Естонії, а потім повернулися.

Після цього вони знову сіли на судно і пішли на російську сторону. Сталося це до того, як естонська влада встигла їх допитати або затримати.

Реакція прикордонної служби Естонії

На інцидент оперативно відреагували кілька естонських патрулів. Як повідомив керівник Бюро прикордонної охорони Східної префектури Еерік Пургель, факт перетину кордону задокументували, на місці провели первинний огляд, а з російською прикордонною службою встановили офіційний контакт для отримання пояснень. Також було ухвалено рішення збільшити кількість патрулів у цьому районі.

Позиція влади та подальші кроки

Міністр внутрішніх справ Естонії в ефірі програми "Aktuaalne kaamera" зазначив, що мотиви дій російських прикордонників залишаються незрозумілими.

За його словами, прямої загрози безпеці інцидент не становив, проте присутність поліції та прикордонної охорони було суттєво посилено.

Він також пояснив, що пірс Васкнарва частково розташований на території Естонії, що і стало причиною кваліфікації того, що сталося, як перетину лінії контролю.

Естонська сторона підкреслила, що затримання не відбулося через те, що учасники інциденту встигли повернутися на територію Росії.

Міністерство закордонних справ має намір викликати повіреного у справах посольства Росії.

Контекст прикордонного режиму

Район Васкнарва вважається чутливим, оскільки російські судна, що прямують із річки Нарва в Чудське озеро, змушені проходити через ділянку, яка перебуває під контролем Естонії.

Для цього передбачено узгоджений порядок повідомлень, якого, як зазначає естонська влада, в цьому випадку дотримано не було.

Лінія контролю в цьому місці існує ще з часів СРСР і після відновлення незалежності Естонії стала державним кордоном.