Естонія готується до можливих провокацій і військових дій з боку Росії - і вже витрачає на це більше, ніж вимагає НАТО.

Стримування як пріоритет За словами радниці з питань ЗМІ Департаменту стратегічних комунікацій Міноборони Естонії Лійзи Тагель, головне завдання країни - забезпечити таке стримування, яке зробить військові цілі Росії недосяжними. "Саме тому в Естонії існує сильний консенсус щодо необхідності витрат на оборону на рівні п'яти відсотків ВВП", - пояснила вона. Естонія вже виконала норму НАТО На Гаазькому саміті члени НАТО домовилися збільшити витрати на оборону щонайменше до 5% ВВП до 2035 року. Естонія цього показника вже досягла. "Щодо колективної оборони, основна увага приділяється відпрацюванню оборонних планів із союзними підрозділами", - зазначила Лійза Тагель. Як повідомляло РБК-Україна, Мінооборони Естонії раніше розкрило план Росії щодо розколу єдності всередині країн НАТО. Таллінн фіксує цілеспрямовані інформаційні операції, спрямовані на підрив згуртованості у суспільстві.