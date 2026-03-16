Готують повторення 2014-го? РФ може провернути в Естонії "донецький сценарій", - Bild

Росія може готувати вторгнення на схід Естонії - у місто Нарву, для чого розгорнула в соцмережах пропагандистську кампанію. Спецслужби країни вбачають повторення сценарію за зразком подій 2014 року в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild та допис керівника ЦПД при РНБО Андрія Коваленка.

Вже кілька тижнів російські канали в соцмережах пропагують ідею проголошення "Народної республіки Нарва". Нарва - прикордонне місто на сході Естонії, в якому проживають близько 50 000 осіб, причому 90% з них - російськомовні.

Естонські спецслужби вбачають у цій кампанії можливу підготовку до вторгнення, подібного до початку російської агресії в Україну навесні 2014 року.

Компанія РФ у соцмережах

З початку березня в соцмережах з’являються заклики щодо роздавання листівок, актів саботажу та озброювання для проголошення "Народної республіки Нарва".

Пропагандисти закликають до збройної боротьби піл "Росіяни, ми не самотні!" та "Від Нарви до Пюссі (місто на північному сході Естонії, - ред.) простягається російська земля". Також публікуються карти та прапори нібито "Народної республіки".

Залякування та дестабілізація суспільства

Марта Тууле, речниця естонської служби безпеки Капо, повідомила, що ці дописи в соцмережах є дезінформаційною кампанією, спрямованою на те, щоб посіяти сум’яття та розколоти суспільну згуртованість.

"Такі методи вже застосовувалися в Естонії та інших країнах. Це простий і недорогий спосіб залякати та дестабілізувати суспільство. Це провокація, і участь у ній може мати кримінальні наслідки", - сказала вона.

Видання з посиланням на джерела в естонських спецслужбах пише, що "не випадково ця кампанія починається саме зараз, коли увага світу прикута до Ірану".

"Поки що не зрозуміло, для чого саме призначена ця наративна лінія. Однак ми не можемо виключати, що нею готується російське вторгнення за зразком подій 2014 року в Україні", - заявили джерела.

Європа ігнорує сценарії агресії РФ

Коваленко наголосив, що, судячи з аналізу Bild щодо "нападу росіян на Нарву", Європа досі живе в парадигмі "старої війни з танковими колонами", і ігнорує нові сценарії агресії, які будуть застосовані РФ.

"Два роки тому, рік тому і навіть цього року я писав, що Росія готує сценарії агресії в Балтії, і основна частина агресивних дій проти Європи може стосуватися застосування БПЛА і ракет. Спочатку агресія в повітрі, потім - штурмові групи, диверсії, і лише потім все інше", - зазначив він.

Керівник ЦПД зауважив, що європейські журналісти "мислять вкрай лінійно" і готують мешканців країн Євросоюзу до менш реалістичних загроз, ніж є насправді.