В Эстонии могут ввести обязательный призыв женщин

Эстония в связи с демографическим спадом не сможет в будущем набирать мужчин для срочной военной службы. По этой причине обязательный призыв женщин - это лишь вопрос времени.
Об этом заявила глава Департамента оборонных ресурсов Эстонии (KRA) Анна Раннавески, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
По ее словам, на данный момент большинство призывников в Эстонии это юноши. Однако с течением времени становится все более очевидным, что количество рожденных мужчин недостаточно, чтобы такая практика была возможна в будущем.
Раннавески отметила, что период 15-20-летней давности, когда рождаемость составляла до 15 000 мальчиков в год - сейчас уже давно в прошлом. На данный момент, по ее словам, рождается всего 4000-5000 юношей.
"Ясно, что из них мы точно не сможем укомплектовать 41000 молодых людей, так как предусматривают оборонные планы. К 2040 году проблема станет уже очень ясной. Мы не сможем укомплектовать 4100 человек", - сказала она.
Также глава департамента подчеркнула, что независимость страны обязан защищать каждый гражданин истории.
"Я надеюсь, что этот вопрос (речь об обязательном призыве женщин на срочную службу - ред.) скорее о носится к категории "когда", а не "будет ли"", - резюмировала Раннавески.
