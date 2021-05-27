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Эстония запретила белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство

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Таллин, Четверг 27 мая 2021 20:55
Эстония запретила белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство Фото: Эстония запретила белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство (wikimedia by Anna Zvereva)
Автор: РБК-Украина

В четверг, 27 мая, правительство Эстонии ввело запрет на вход в свое воздушное пространство самолетам белорусских авиаперевозчиков. Также воздушным судам Беларуси или вылетающим оттуда самолетам запрещено приземляться на территории страны.

Об этом сообщает издание Delfi.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что действия Беларуси создают угрозу международному миру и безопасности.

"Захватив самолет, совершавший рейс между Афинами и Вильнюсом и арестовав критикующего правительство журналиста и его спутницу, белорусский режим совершил акт государственного терроризма и должен взять за свои деяния ответственность", - заявила она.

Напомним, ранее беларусская авиакомпания "Белавиа" заявила об отмене полетов по направлениям в 8 странах. Ограничения будут действовать с 27 мая по 30 октября 2021 года.

Как известно, Агентство авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) советует авиакомпаниям ЕС, а также перевозчикам других стран Европы избегать воздушное пространство Беларуси, кроме случаев чрезвычайных ситуаций.

В воскресенье в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, после чего задержали оппозиционера и основателя телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Европейские авиакомпании 25 мая начали перенаправление рейсов в обход воздушного пространства Беларуси.

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