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"Белавиа" отменяет рейсы в российский Калининград и еще в 11 направлениях в Европе

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Четверг 27 мая 2021 11:11
"Белавиа" отменяет рейсы в российский Калининград и еще в 11 направлениях в Европе Фото: "Белавиа" отменила рейсы по 12 направлениям (wikimedia.by/Anna Zvereva)
Автор: РБК-Украина

Беларусская авиакомпания "Белавиа" отменяет полеты по направлениям в 8 странах. Ограничения будут действовать с 27 мая по 30 октября 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Отмечается, что решение принято в связи с наличием запретов на выполнение рейсов со стороны ряда стран.

Так, полеты отменили по следующим направлениям:

  • Варшава;
  • Милан;
  • Амстердам;
  • Рим;
  • Франкфурт;
  • Берлин;
  • Мюнхен;
  • Ганновер;
  • Вена;
  • Брюссель;
  • Барселона;
  • Калининград.

Пассажирам разрешили вернуть полную стоимость билета без штрафов в течение года с момента приобретения для "неиспользованных и частично использованных авиабилетов".

Напоминим, в среду, 26 мая, самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", совершавший рейс Минск-Барселона, не смог попасть в воздушное пространство Польши. Сделав шесть кругов вблизи польской границы самолет вернулся в Минск.

Как известно, Агентство авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) советует авиакомпаниям ЕС, а также перевозчикам других стран Европы избегать воздушное пространство Беларуси, кроме случаев чрезвычайных ситуаций.

В воскресенье в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, после чего задержали оппозиционера и основателя телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Европейские авиакомпании 25 мая начали перенаправление рейсов в обход воздушного пространства Беларуси.

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