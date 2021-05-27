"Белавиа" отменяет рейсы в российский Калининград и еще в 11 направлениях в Европе
Беларусская авиакомпания "Белавиа" отменяет полеты по направлениям в 8 странах. Ограничения будут действовать с 27 мая по 30 октября 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Отмечается, что решение принято в связи с наличием запретов на выполнение рейсов со стороны ряда стран.
Так, полеты отменили по следующим направлениям:
- Варшава;
- Милан;
- Амстердам;
- Рим;
- Франкфурт;
- Берлин;
- Мюнхен;
- Ганновер;
- Вена;
- Брюссель;
- Барселона;
- Калининград.
Пассажирам разрешили вернуть полную стоимость билета без штрафов в течение года с момента приобретения для "неиспользованных и частично использованных авиабилетов".
Напоминим, в среду, 26 мая, самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", совершавший рейс Минск-Барселона, не смог попасть в воздушное пространство Польши. Сделав шесть кругов вблизи польской границы самолет вернулся в Минск.
Как известно, Агентство авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) советует авиакомпаниям ЕС, а также перевозчикам других стран Европы избегать воздушное пространство Беларуси, кроме случаев чрезвычайных ситуаций.
В воскресенье в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, после чего задержали оппозиционера и основателя телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича.
Европейские авиакомпании 25 мая начали перенаправление рейсов в обход воздушного пространства Беларуси.