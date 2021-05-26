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Польша подтвердила закрытие неба для самолета Минск - Барселона

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Минск, Среда 26 мая 2021 15:36
Польша подтвердила закрытие неба для самолета Минск - Барселона Фото: самолет "Белавиа" не пустили в Польшу (facebook com belavia)
Автор: РБК-Украина

Рейс белорусской "Белавиа" Минск - Барселона не пустили в воздушное пространство Польши. Информацию подтвердило Польское агентство гражданской авиации.

Об этом в Telegram сообщает белорусское "Радио Свобода".

Как заявили в агентстве, самолет не пустили в небо Польши. При этом уточняется, что другой самолет "Белавиа", который летел из Минска в Варшаву, совершил перелет без каких-либо проблем. Кроме того, воздушным пространством Польши беспрепятственно воспользовался самолет Амстердам - Минск.

Позже, как пишут другие СМИ, в польском агентстве уточнили, что самолет Минск - Барселона не пустили, поскольку Франция запретила "Белавиа" полеты над своей территории.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина, Великобритания и ряд стран Европейского союза закрыли авиасообщение с Беларусью, а также свое воздушное пространство для авиакомпании "Белавиа".

Подробнее о ситуации с ограничениями с украинской стороны читайте в материале "Украина закрыла небо для Беларуси: что нужно знать". Также РБК-Украина писало о том, что теперь делать пассажирам.

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