Естонія заборонила білоруським літакам входити в свій повітряний простір

У четвер, 27 травня, уряд Естонії ввів заборону на вхід у свій повітряний простір літакам білоруських авіаперевізників. Також повітряним суднам Білорусі або літакам, що вилітають звідти, заборонено приземлятися на території країни.

Про це повідомляє видання Delfi .

"Захопивши літак, що здійснював рейс між Афінами і Вільнюсом і заарештувавши критикує уряд журналіста і його супутницю, Білоруський режим вчинив акт державного тероризму і повинен взяти за свої діяння відповідальність", - заявила вона.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що дії Білорусі створюють загрозу міжнародному миру і безпеці.

Нагадаємо, раніше Білоруська авіакомпанія " Бєлавіа" заявила про скасування польотів за напрямками в 8 країнах. Обмеження діятимуть з 27 травня по 30 жовтня 2021 року.

Як відомо, Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) радить авіакомпаніям ЄС, а також перевізникам інших країн Європи уникати повітряний простір Білорусі, крім випадків надзвичайних ситуацій.

У неділю в Мінську примусово посадили літак компанії Ryanair, після чого затримали опозиціонера і засновника телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича.

Європейські авіакомпанії 25 травня почали перенаправлення рейсів в обхід повітряного простору Білорусі.