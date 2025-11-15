Естонія виділила 3,5 млн євро на Starlink для України
Естонія виділила Україні 3,5 млн євро на придбання систем зв'язку Starlink в рамках ІТ-коаліції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Естонії.
За словами міністра оборони Естонії Ханно Певкура, Україна сама поінформувала про необхідність підтримки для забезпечення зв'язку Starlink.
"І зрозуміло, це надзвичайно важлива допомога для них, яка має помітний ефект на полі бою. Можливості Starlink є особливо важливими, враховуючи бажання України значно збільшити кількість дронів, які потребують високопродуктивного інтернет-з'єднання", - зазначив він.
Міністр нагадав, що Україна щодня бореться за свободу всієї Європи, в тому числі й Естонії.
"Тому, крім зброї, критично важливою є також інформаційно-технологічна підтримка, і тому я радий, що ми можемо допомогти Україні в покращенні її ІТ-потужностей, тим самим збільшуючи її шанси на перемогу у війні, яка щодня забирає сотні людських життів", - додав Певкур.
Зазначається, що 3,5 млн євро, виділені на придбання систем зв'язку Starlink, надходять з пакета допомоги Україні, який Естонія запланувала на 2025 рік.
Кошти, призначені для спільних закупівель Starlink, будуть спрямовані через ІТ-коаліцію, яку очолюють Естонія та Люксембург.
У відомстві зазначили, що цього року Естонія надала Україні військову допомогу в розмірі близько 0,3 % від ВВП Естонії. Допомога була спрямована на придбання військової допомоги для України через естонські підприємства, навчання, що проводиться Збройними силами, та розвиток інформаційних технологій за допомогою ІТ-коаліції.
Важливість Starlink на фронті
Нагадаємо, у лютому стало відомо, що США порушили питання про можливе відключення країни від Starlink.
Після цього Європейська комісія почала вивчати, як допомогти Україні у разі обмеження доступу до мережі Starlink.
Вже у серпні США погодили оплату супутникових послуг Starlink для України. Державний департамент схвалив продаж послуг супутникового зв’язку та обладнання приблизно на 150 млн доларів.
Водночас останнім часом на фронті спостерігалися декілька збоїв у роботі Starlink. Останній з них фіксувався у вересні. Тоді проблеми зі зв'язком фіксувались вздовж всіє лінії фронту.
Детальніше про те, чому Starlink важливий для України на фронті