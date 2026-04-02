"ЄС потребує гарантій безпеки від України": в Естонії зробили гучну заяву про НАТО
Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що Європа потребує гарантій безпеки від України і зараз "історичний момент", щоб інтегрувати її в ЄС та НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Тсахкни в X
За його словами, інтегрування України в ЄС та НАТО стане гарантією безпеки як для неї, так і для всієї Європи.
"НАТО говорить не лише про те, що ми маємо надати гарантії безпеки Україні, але й про те, що наш регіон потребує гарантій безпеки від України, оскільки Україна зараз є найбільшою, найефективнішою та найдосвідченішою військовою силою в нашому регіоні", - заявив естонський міністр.
Тсахкна зазначив, що рішення лишити Україну у "сірій зоні" дасть Росії можливість продовжувати свою агресію на європейському континенті.
"Тому ми маємо розглядати це комплексно, адже ці "сірі зони", країни-нейтрали чи буферні зони, як би ми їх не називали, - це лише зелене світло для Путіна (російський диктатор Володимир Путін, - ред.) продовжувати агресію проти Європи. Тож нам слід усвідомити, що це також і наша можливість", - додав він.
Естонський міністр зауважив, що Україна зараз бореться не лише за себе та свою свободу, а й дає Європі час налагодити свою структуру безпеки.
Дата вступу України до ЄС
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що українська влада зробить усе, щоб країна була готова до вступу в Євросоюз до 2027 року.
Водночас Київ закликав Брюссель визначити 1 січня 2027 року як дату вступу України до ЄС.
Водночас минулого тижня єврокомісар з питань розширення Марта Кос сказала, що вступ України до ЄС 1 січня 2027 року є неможливим. За її словами, процес членства залежить від двох конкретних речей - досягнення миру та проведення реформ.