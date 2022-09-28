Естонія хоче внести патріарха Кирила до списку санкцій ЄС

Естонія запропонує включити патріарха Російської православної церкви Кирила до списку санкцій Європейського союзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Естонії Урмаса Рейнсалу, повідомляє ERR.
За його словами, така ініціатива викликана заявами патріарха, які вихваляють "геноцидну війну".
Глава Російської православної церкви (РПЦ) патріарх Кирил заявив, що у війні проти України російські солдати виконують своє покликання та обов'язок перед батьківщиною та суспільством, тому їхні дії можна порівняти з самопожертвою. За словами Кирила, загиблим російським солдатам буде прощено абсолютно всі їхні гріхи.
Буквально 27 вересня Кирил у проповіді після літургії у храмі Христа Спасителя заявив про важливість духовної мобілізації, яка, за його словами, має допомогти "повному примиренню Росії та України". При цьому "примирення" у розумінні РПЦ не повинно йти шляхом "небезпечних компромісів".
Нагадаємо, в середині червня Велика Британія ввела санкції проти Патріарха Кирила.
8 липня також Канада прийняла рішення ввести санкції проти голови російської церкви патріарха Кирила.
Водночас патріарх Кирило мав би бути внесений до шостого пакету санкцій Європейського союзу проти Росії. Однак його виключили в останній момент.
Також Литва заборонила в'їзд патріарху Кирилу, а Канада ввела проти нього санкції. Водночас обмеження щодо нього не були підтримані на рівні Євросоюзу.
У зв'язку з тим, що глава РПЦ підтримує війну, Православна церква України просила Вселенський патріархат позбавити його престолу.
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