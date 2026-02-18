Естонія готова розмістити на своїй території ядерну зброю союзників

Ядерна зброя у Європі

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Франція допускає розміщення своєї ядерної зброї на території союзників, щоб замістити "ядерку" Сполучених Штатів Америки у Європі.

Пізніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що почав стратегічні обговорення щодо захисту всього континенту за допомогою французької ядерної зброї.

Нещодавно німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина та Франція ведуть переговори щодо європейського ядерного стримування.

Також, за даними ЗМІ, кілька європейських країн публічно підтримують переговори щодо створення власної ядерної зброї на додаток до американської атомної зброї на тлі падіння довіри до США під керівництвом Дональда Трампа.

Тим часом польський президент Кароль Навроцький заявив, що Польща повинна створити власну ядерну зброю, адже знаходиться "на межі збройного конфлікту".