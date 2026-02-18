Эстония готова разместить на своей территории ядерное оружие союзников

Ядерное оружие в Европе

Напомним, ранее мы сообщали, что Франция допускает размещение своего ядерного оружия на территории союзников, чтобы заместить "ядерку" Соединенных Штатов Америки в Европе.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что начал стратегические обсуждения по защите всего континента с помощью французского ядерного оружия.

Недавно немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия и Франция ведут переговоры по европейскому ядерному сдерживанию.

Также, по данным СМИ, несколько европейских стран публично поддерживают переговоры о создании собственного ядерного оружия в дополнение к американскому атомному оружию на фоне падения доверия к США под руководством Дональда Трампа.

Между тем польский президент Кароль Навроцкий заявил, что Польша должна создать собственное ядерное оружие, ведь находится "на грани вооруженного конфликта".