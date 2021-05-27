Эстония еще принимает рейсы "Белавиа": когда обещают запретить

Решение принято на фоне того, что в Минске принудительно посадили самолет Ryanair, чтобы задержать оппозиционнера Романа Протасевича.

"Как и другие европейские государства, Эстония запретит полеты "Белавиа" в свои аэропорты. Официальное решение будет оформлено сегодня после обеда", - заявила премьер-министр Кая Каллас.

Эстония также призвала освободить Протасевича и его девушку. Кроме того, ЕС призвали ввести "жесткие и эффективные санкции" в связи с инцидентом.

Ряд СМИ в четверг сообщили, что Эстония продолжает принимать рейсы "Белавиа".