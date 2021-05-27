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Естонія ще приймає рейси "Бєлавіа": коли обіцяють заборонити

Автор: РБК-Україна

Естонія забороняє польоти для білоруської компанії "Бєлавіа". Обмеження почнуть діяти з 28 травня.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

Рішення прийнято на тлі того, що в Мінську примусово посадили літак Ryanair, щоб затримати опозиціонера Романа Протасевича.

"Як і інші європейські держави, Естонія заборонить польоти "Белавіа" в свої аеропорти. Офіційне рішення буде оформлено сьогодні після обіду",- заявила прем'єр-міністр Кая Каллас.

Естонія також закликала звільнити Протасевича і його дівчину. Крім того, ЄС закликали ввести "жорсткі та ефективні санкції" у зв'язку з інцидентом.

Ряд ЗМІ в четвер повідомили, що Естонія продовжує приймати рейси "Белавіа".

Раніше Білоруська авіакомпанія " Бєлавіа" заявила про скасування польотів за напрямками в 8 країнах. Обмеження діятимуть з 27 травня по 30 жовтня 2021 року.

Як відомо, Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) радить авіакомпаніям ЄС, а також перевізникам інших країн Європи уникати повітряний простір Білорусі, крім випадків надзвичайних ситуацій.

У неділю в Мінську примусово посадили літак компанії Ryanair, після чого затримали опозиціонера і засновника телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича.

Європейські авіакомпанії 25 травня почали перенаправлення рейсів в обхід повітряного простору Білорусі.

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