Естонія б’є на сполох: Росія стягує системи РЕБ ближче до кордонів НАТО

Росія розмістила свої системи радіоелектронної боротьби у безпосередній близькості до кордону з Естонією. Це викликає занепокоєння в країнах Балтії.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними естонської влади, російська армія доставила додаткове обладнання для глушіння радіосигналів в район Кінгісеппа, міста, розташованого приблизно за 20 кілометрів від кордону з Естонією.
Агентство внутрішньої безпеки країни контактувало з російськими військовими з приводу цієї розробки.
Водночас Міністерство оборони Росії поки не коментувало цю інформацію.
Зазначається, що таке обладнання використовувалося на полі бою в Україні для перехоплення навігаційних сигналів безпілотників. Однак радіоелектронна боротьба також спричиняє серйозні перешкоди для Глобальної системи позиціювання, або GPS, яку використовують комерційні літаки та кораблі.
Нагадаємо, минулого року повідомлялося, що над європейськими країнами фіксуються збої сигналу GPS. Причиною називалося використання Росією бази радіоелектронної боротьби у Калінінградському регіоні.
Також було зафіксовано безпрецедентно високий рівень глушіння GPS у північній та східній Польщі, включно з Варшавою та на півдні до міста Лодзь.
В Естонії заявили, що за збої сигналу GPS у регіоні Балтійського моря відповідальна Росія.
Влада Фінляндії також повідомляла про збільшення кількості "збоїв" у роботі GPS. За їхніми даними, джерело впливів у роботі авіаційних та морських GPS, а також радарів, розташоване на території Росії.
У червні цього року повідомлялося, що влада Польщі фіксує над Балтійським морем перебої з GPS-сигналом і пов'язує це з діями Росії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.